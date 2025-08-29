SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Son para alentar, no para saltar”: el plan de la UC para evitar que los hinchas causen destrozos en el Claro Arena

Cruzados informó que más de una decena de asientos fueron dañados luego de la inauguración del recinto.

Por 
Matías Parker
 
Lucas Mujica
La campaña de la UC para no repetir las butacas rotas en la galería Mario Lepe del Claro Arena. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Universidad Católica vivió una jornada inolvidable el fin de semana pasado, cuando se inauguró oficialmente el Claro Arena. El moderno estadio, con capacidad para más de 20 mil espectadores, recibió un lleno total en la victoria 2-0 sobre Unión Española. La fiesta fue completa. Sin embargo, la celebración también dejó una señal de alerta que rápidamente encendió las alarmas en Cruzados.

Con el correr de los días, el club detectó que más de una decena de asientos resultaron dañados en la tribuna Mario Lepe bajo. La causa fue el mal uso. Un grupo de hinchas se subieron a las butacas para saltar durante los cánticos, lo que provocó que varias de ellas terminaran quebradas. La imagen de operarios reemplazando los asientos dañados el lunes posterior al encuentro contrastó con el ambiente festivo que se vivió en la inauguración.

Imagen del Claro Arena desde la galería Mario Lepe. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Ante este escenario, en Cruzados decidieron actuar rápido. El club lanza una campaña preventiva bajo el lema “Son para alentar, no para saltar”, que busca concientizar a los hinchas sobre la importancia de cuidar las instalaciones del renovado estadio. “Seguimos felices y cómo no... si el sábado vivimos una fiesta hermosa en el estreno del Claro Arena, pero también hay cosas negativas que contar y que debemos mejorar”, señalaron en un comunicado difundido en sus plataformas digitales.

“Después del primer partido en nuestra nueva casa tuvimos que reemplazar asientos que los hinchas destruyeron en la tribuna Mario Lepe bajo. El llamado para este sábado (y para siempre) es a cuidar entre todos nuestro nuevo estadio y vivir esta nueva forma de ver fútbol”, agregó la institución.

Por lo pronto, el club ya dejó en claro que no quiere repetir escenas de asientos dañados ni gastos adicionales que podrían destinarse a otras áreas.

La medida no se quedará solo en redes sociales. Para el próximo encuentro como local, la UC reforzará el mensaje con llamados por el sistema de altoparlantes, una acción que ya había sido utilizada durante el partido inaugural. La idea es que la voz oficial del estadio recuerde a los asistentes que las butacas están pensadas para disfrutar del espectáculo, y que saltar sobre ellas puede terminar arruinando una infraestructura que tardó años en concretarse.

El caso no es menor. El estadio se inauguró tras un proceso largo, con inversión significativa y un diseño que buscó poner al recinto a la altura de los principales estadios del continente. En Universidad Católica apuestan por instalar una cultura distinta. Cabe recordar que el recinto, entre otras cosas, no cuenta con rejas que separen las tribunas de las canchas.

La campaña, de hecho, apela a un sentido de pertenencia. No se trata solo de reparar las butacas, sino de proyectar una relación distinta con el estadio. En la UC confían en que la mayoría de sus seguidores entenderán la importancia de la iniciativa. El desafío, claro, es lograr que esos llamados preventivos se traduzcan en un cambio real en la conducta.

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCClaro ArenaUniversidad CatólicaCruzados

