El Deportivo

Se hizo viral: la sorpresiva reacción de Sergio Ramos tras “reencontrarse” con Chupete Suazo en Monterrey

El defensor español reconoció al delantero chileno en uno de los murales de los pasillos interiores del estadio de los Rayados. En el 2010, el chileno se lesionó enfrentando al jugador del Real Madrid, justo en la previa al Mundial 2010.

Pablo Retamal V. 
Pablo Retamal V.
Foto: @Rayados.

El ahora defensor del Monterrey, Sergio Ramos, se “reencontró” con Humberto Suazo en uno de los murales que hay al interior del estadio de los Rayados. El español, estaba siendo acompañado por sus compañeros cuando apuntó hacia la figura del Chupete en una de las paredes.

Aquella imagen se viralizó, en especial cuando recordaron el cruce que tuvieron ambos en la liga española en la previa del Mundial de Sudáfrica 2010 cuando el ariete nacional formaba parte del Real Zaragoza.

Uno de los choques que tuvo Humberto Suazo con Sergio Ramos.

Justamente defendiendo a este elenco Suazo acabó teniendo una complicada lesión en el hombro tras un cruce con Ramos. Primero por una caída y después por tomarlo del brazo.

Esta situación se dio a menos de 50 días para el inicio del Mundial obligando al chileno a salir de la cancha a los 20 minutos de partido, encendiendo de inmediato las alarmas en la Roja que en ese entonces era dirigida por Marcelo Bielsa.

En principio Chupete tuvo un golpe y se hizo daño en el hombro. Después, en la segunda caída, sufrió mucho dolor. Hay que ver qué pasa con él, se le harán pruebas”, señaló en ese entonces el técnico Aurelio Gay.

Poco después, el Real Zaragoza emitió un parte médico señalando que el delantero tuvo una “artritis postraumática en el hombro izquierdo”. Pero tras los exámenes de rigor se conoció que se trataba de una luxación por rotura parcial del ligamento en el hombro.

A pesar de esto, Marcelo Bielsa lo llamó para integrar la nómina de 23 jugadores para el Mundial de Sudáfrica 2010, aunque lo hizo con falta de actividad competitiva.

Por ello solo sumó 45 minutos en la fase de grupos en la victoria contra Suiza por 1-0. Claro que sí estuvo presente durante todo el encuentro de los octavos de final contra Brasil, pero no registró goles.

