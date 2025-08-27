El emotivo y esperanzador mensaje del hincha de la U que cayó al vacío en Avellaneda

Uno de los casos más dramáticos que dejó la tragedia de Avellaneda fue el de Gonzalo Alfaro, el hincha de la U que cayó al vacío al verse acorralado por los barristas de Independiente, quienes lo atacaron con palos, fierros y armas cortopunzantes.

El hincha resultó con fracturas de cráneo y otras severas lesiones, pero milagrosamente se encuentra con vida. Su evolución ha sido rápida y en las últimas horas pudo comunicarse con sus familiares, a través de un mensaje de audio.

“Hola gente, soy Gonzalo Alfaro por aquí, el hijo del Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente, a todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy. Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien”, comentó el joven de 33 años.

“Prontamente estaré en Chile para poder estar con mi gente, con mi familia, con mis tres hijas, mi papá, mis tías, mi hermano, mis primos, bueno, y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento. Así que de todo corazón les mando este mensaje. Y muchas gracias, repito, muchas gracias por todo el apoyo, por toda la compasión que han tenido conmigo”, expresó el hincha, con la voz entrecortada por la emoción.

En ese sentido, lanzó esperanzadoras palabras. “Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes, nomás. Así que todo el cariño, les mando un abrazo y un beso enorme. Muchas gracias”, cerró.

El simpatizante salvajemente agredido solo en las últimas hora ha podido estar más consciente de la conmoción que generó su caso y se ha encargado de enviar audios a la hinchada agradeciendo la preocupación, el apoyo y la ayuda.

Los próximos pasos

De acuerdo a lo que detalló el padre de Gonzalo Alfaro, este ya fue cambiado de la sala UCI a Neurocirugía en el hospital Fiorito. Asimismo, se espera que, de acuerdo a los exámenes que se realicen este miércoles, se determinará si está en condiciones de poder viajar a Chile para continuar con su recuperación.

Además, deberá ser intervenido quirúrgicamente en el país en los próximos meses para instalarle una prótesis que cubra la cavidad que quedó en el cráneo tras los golpes sufridos y que no necesariamente son atribuibles solo a la caída.