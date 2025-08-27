Presidente de Independiente vuelve a la carga contra la U: “Fue un plan premeditado para suspender el partido”

Presidente de Independiente vuelve a la carga contra la U: “Fuimos víctimas de un ataques violento”. . Por @independiente

Independiente entregó sus descargos a la Conmebol. Néstor Grindetti, presidente del club de Avellaneda, nuevamente culpa a la U de lo sucedido en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Como Comisión Directiva, y en la responsabilidad que se nos concedió para de representar los intereses del club por encima de todo, queremos empezar condenando la violencia en todas sus formas, sin importar de dónde ni de quién provenga. En el día de la fecha, a una semana de los lamentables acontecimientos ocurridos en nuestro estadio, nos presentamos ante ustedes, los medio de comunicación, y de cara a todas las socias, socios e hinchas del Club Atlético Independiente, con la misión de defender los intereses de nuestra institución y los derechos de nuestra gente, amparados en la verdad de lo sucedido”, señaló el timonel del Rojo.

“No permitiremos que se confunda a la opinión pública y que quienes no estuvieron en la cancha se lleven una impresión distinta sobre lo que realmente pasó”, añadió.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, y el seleccionado chileno Felipe Loyola. Foto: @Nestorgrindetti (X).

En esa línea, reconoció algunas culpabilidades de la institución que preside, pero descartó la totalidad de la responsabilidad y apuntó contra la hinchada de la U. “Reconocemos que el Reglamento de Conmebol asigna al club organizador la responsabilidad sobre el evento, pero entendemos que esa responsabilidad no significa bajo ningún aspecto que Independiente haya sido responsable de los actos de violencia que sucedieron contra nuestra gente, ni la suspensión, ni la cancelación del partido. Debemos subrayar que el partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante. Así lo acreditan los informes del árbitro, del delegado de Conmebol y de las fuerzas de seguridad”, lanzó.

“Independiente cumplió de manera rigurosa con todas las obligaciones que están bajo su órbita, pero no puede sustituir ni las funciones ni las decisiones que corresponden de las fuerzas de seguridad”, complementó Grindetti.

En esa línea, el directivo detalló los elementos que el club tuvo en la operación el día de los incidentes. “Para este encuentro, Independiente implementó todas las medidas de seguridad. Dada la masiva concurrencia visitante y los antecedentes, el partido fue clasificado como de alto riesgo. Se implementó un plan de seguridad que incluyó: 650 efectivos policiales, 150 agentes de seguridad privada, 14 funcionarios de Aprevide, con 45 móviles operativos, 330 controles de acceso, 12 efectivos de bomberos, seis unidades de terapia intensiva móvil, 16 socorristas, siete médicos y 15 enfermeros”, dijo.

“A la hinchada visitante se le asignó una tribuna con aforos reducido para garantizar la seguridad. Una vez comenzado el partido, destruyeron cámaras de seguridad, focos de incendio. Rompieron hormigón para generar material para arrojar durante cuatro horas. Fue un plan premeditado para suspender el partido”, explicó.

También criticó a la dirigencia de Azul Azul. “Condenamos enérgicamente a los delincuentes disfrazados de hinchas de nuestro club. No podemos decir lo mismo de Universidad de Chile y sus dirigentes. Su accionar es cómplice y vergonzoso. Decidieron encubrir. Desde el primer minuto intentaron distorsionar la realidad”, dijo.

“Nuestro descargo tiene cuatro puntos clave: la violencia se originó en la parcialidad visitante antes del inicio del partido, nuestro club siguió todas las recomendaciones de seguridad, aportamos todas las pruebas y la cancelación del encuentro se debió a lo provocado por ellos. Este partido fue catalogado como de alto riesgo y es por eso que tomamos todas las medidas de seguridad necesarias. Esperamos que la Conmebol valore la verdad y actúe con justicia, equilibrio y proporcionalidad que debe velar x el fútbol sudamericano”, insistió Grdinetti.