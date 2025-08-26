Nicolás Córdova sorprende con un nuevo convocado a la Roja para las Eliminatorias

Este martes la selección chilena informó de un nuevo convocado para la fecha doble y final de las Eliminatorias para el Mundial de 2026, al que la Roja ya no tiene ninguna posibilidad de acceder.

La Selección intentará evitar el bochorno de ser última por segunda vez en su historia (la otra fue rumbo a Corea-Japón 2002). Eso sí, los rivales son de alta complejidad, pues visitará a Brasil en el Maracaná, el 4 de septiembre, y se despedirá en Santiago ante Uruguay, el 9 del mismo mes.

El viernes pasado el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova realizó la convocatoria, la que tuvo numerosas sorpresas y que marcó el fin definitivo de la Generación Dorada.

En un breve comunicado, la Federación informó del nuevp nominado. “La Gerencia de Selecciones Nacionales de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el Cuerpo Técnico de La Roja ha decidido convocar al siguiente futbolista para formar parte del plantel que disputará la fecha FIFA de septiembre: Daniel González”, informaron.

Retorno a la Roja

El jugador de la UC de 23 años regresa a la Selección, con la que participó en la Copa América de 2021, sin ver minutos. En total, registra dos partidos con la Roja: un triunfo 2-1 sobre Bolivia en un amistoso en Rancagua hace cuatro años y el 6-1 sobre Panamá en el Estadio Nacional, en febrero pasado.

Daniel González se ha consolidado en la UC. Foto: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

El zaguero ha podido consolidarse esta temporada con la camiseta de Universidad Católica, con la que ha cumplido buenas actuaciones y es uno de los puntales defensivos del conjunto que comanda Daniel Garnero.