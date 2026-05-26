Alrededor de 45 toneladas de droga han sido decomisadas en lo que va del 2026

Durante la mañana de este martes, las autoridades informaron que este año ya se han decomisado 45 toneladas de droga a nivel nacional, cifra que se acerca a las 60 toneladas incautadas durante todo el año pasado.

En el marco de una pauta por el Plan Rural Cannabis 2025-2026, es que las autoridades dieron a conocer la cifra. En la ocasión, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó la labor policial señalando que “este esfuerzo de Carabineros es un esfuerzo muy significativo, hasta la fecha, histórico, en lo que se refiere al volumen de incautaciones que se efectuaron durante este primer semestre, la cantidad de plantas que fueron extraídas, la cantidad de marihuana que fue incautada”.

Respecto al Plan Rural Cannabis 2025-2026, las autoridades informaron que casi 3 toneladas de marihuana elaborada y más de 403 mil plantas de cannabis han sido incautadas o destruidas.

Al respecto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que “esta es la fuerza del Estado, este es el trabajo que se realiza coordinadamente con el Ministerio Público, pero también hago presente que, aun cuando son sectores de extrema complejidad, porque aquí se utilizan quebradas, se utilizan algunos valles, en lugares en los cuales, estos grupos criminales creen que el Estado no va a estar presente, y la verdad que sí hemos estado”.

Según fue dado a conocer por las autoridades, durante el actual periodo se han decomisado 2.867 kilos de marihuana elaborada y erradicado 403.491 plantas, cifras que representan un aumento de 153% respecto del periodo 2024-2025.

En el marco del plan también se registró un aumento en las detenciones. Según las cifras entregadas, fueron arrestadas 33 personas por delitos asociados al tráfico y cultivo de marihuana: 13 por tráfico y 20 por cultivo ilegal.

La mayoría de los detenidos (28) corresponde a ciudadanos chilenos, aunque también se contabilizaron dos venezolanos, un colombiano, un boliviano y un haitianos.

En tanto, el subsecretario de Seguridad Pública de Chile, Andrés Jouannet, sostuvo que “a la fecha nosotros llevamos 45 toneladas, si uno lo compara, en todo el año pasado fueron 60 toneladas, y por tanto, esto es un trabajo que demuestra la coordinación de las instituciones”.

“Esta no es una cuestión que se produce así al azar, estas 45 toneladas que este año se han decomisado y que acaba de destacar el fiscal, que en definitiva estamos sacando la droga a la calle, es un trabajo coordinado entre las instituciones, y por tanto, hay un trabajo importante de investigación, de tiempo”, añadió.