SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alrededor de 45 toneladas de droga han sido decomisadas en lo que va del 2026

    El subsecretario de Seguridad Pública de Chile, Andrés Jouannet, destacó la cifra apuntando que "esto es un trabajo que demuestra la coordinación de las instituciones”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. Foto: @Carabdechile

    Durante la mañana de este martes, las autoridades informaron que este año ya se han decomisado 45 toneladas de droga a nivel nacional, cifra que se acerca a las 60 toneladas incautadas durante todo el año pasado.

    En el marco de una pauta por el Plan Rural Cannabis 2025-2026, es que las autoridades dieron a conocer la cifra. En la ocasión, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó la labor policial señalando que “este esfuerzo de Carabineros es un esfuerzo muy significativo, hasta la fecha, histórico, en lo que se refiere al volumen de incautaciones que se efectuaron durante este primer semestre, la cantidad de plantas que fueron extraídas, la cantidad de marihuana que fue incautada”.

    Respecto al Plan Rural Cannabis 2025-2026, las autoridades informaron que casi 3 toneladas de marihuana elaborada y más de 403 mil plantas de cannabis han sido incautadas o destruidas.

    Al respecto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que “esta es la fuerza del Estado, este es el trabajo que se realiza coordinadamente con el Ministerio Público, pero también hago presente que, aun cuando son sectores de extrema complejidad, porque aquí se utilizan quebradas, se utilizan algunos valles, en lugares en los cuales, estos grupos criminales creen que el Estado no va a estar presente, y la verdad que sí hemos estado”.

    Según fue dado a conocer por las autoridades, durante el actual periodo se han decomisado 2.867 kilos de marihuana elaborada y erradicado 403.491 plantas, cifras que representan un aumento de 153% respecto del periodo 2024-2025.

    En el marco del plan también se registró un aumento en las detenciones. Según las cifras entregadas, fueron arrestadas 33 personas por delitos asociados al tráfico y cultivo de marihuana: 13 por tráfico y 20 por cultivo ilegal.

    La mayoría de los detenidos (28) corresponde a ciudadanos chilenos, aunque también se contabilizaron dos venezolanos, un colombiano, un boliviano y un haitianos.

    En tanto, el subsecretario de Seguridad Pública de Chile, Andrés Jouannet, sostuvo que “a la fecha nosotros llevamos 45 toneladas, si uno lo compara, en todo el año pasado fueron 60 toneladas, y por tanto, esto es un trabajo que demuestra la coordinación de las instituciones”.

    “Esta no es una cuestión que se produce así al azar, estas 45 toneladas que este año se han decomisado y que acaba de destacar el fiscal, que en definitiva estamos sacando la droga a la calle, es un trabajo coordinado entre las instituciones, y por tanto, hay un trabajo importante de investigación, de tiempo”, añadió.

    Más sobre:MarihuanaDrogaDecomisosSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fernando Ubiergo y su sorprendente gusto por Radiohead: “Me encantan”

    Del aire al aire: gira Nacional de Los Jaivas “45 años de Alturas de Macchu Picchu” llega a Valdivia

    Ministro Arrau y plan de seguridad: “Los próximos días vamos a dar a conocer una estrategia y a presentar en el Senado”

    La reaparición de Grau y los ministros de Boric ante la mayor ofensiva del gobierno de Kast

    Valencia mueve las piezas en el Ministerio Público y traslada ECOH bajo el mando de la nueva Fiscalía Supraterritorial

    GAESA, el conglomerado que controlaría la economía cubana y que está en la mira de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    Registros captan interrupción de faenas mineras y desprendimiento de material tras fuerte sismo de magnitud 6,9 en Calama

    Registros captan interrupción de faenas mineras y desprendimiento de material tras fuerte sismo de magnitud 6,9 en Calama

    2.
    Encarcelan a exfiscal regional de O’Higgins que fue detenido intentado ingresar droga a penal de Alto Hospicio

    Encarcelan a exfiscal regional de O’Higgins que fue detenido intentado ingresar droga a penal de Alto Hospicio

    3.
    PDI concreta expulsión de 80 extranjeros y gobierno destaca caída en ingresos clandestinos

    PDI concreta expulsión de 80 extranjeros y gobierno destaca caída en ingresos clandestinos

    4.
    Declaran la primera preemergencia ambiental del año para este lunes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Declaran la primera preemergencia ambiental del año para este lunes en la RM: revisa la restricción vehicular

    5.
    Detienen a dos sujetos tras fiscalización en Estación Central: se decomisaron armas y ropas similares a las de Carabineros

    Detienen a dos sujetos tras fiscalización en Estación Central: se decomisaron armas y ropas similares a las de Carabineros

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Ministro Arrau y plan de seguridad: “Los próximos días vamos a dar a conocer una estrategia y a presentar en el Senado”
    Chile

    Ministro Arrau y plan de seguridad: “Los próximos días vamos a dar a conocer una estrategia y a presentar en el Senado”

    La reaparición de Grau y los ministros de Boric ante la mayor ofensiva del gobierno de Kast

    Valencia mueve las piezas en el Ministerio Público y traslada ECOH bajo el mando de la nueva Fiscalía Supraterritorial

    La IA: de reemplazar a potenciar el valor del juicio del ser humano, la columna de Gonzalo Larraguibel
    Negocios

    La IA: de reemplazar a potenciar el valor del juicio del ser humano, la columna de Gonzalo Larraguibel

    Los tres escenarios que delinea Hacienda para el PIB en último informe: en el más positivo llega a 3,2% a fines de su gobierno

    ¿Cuánto vale el dólar en Chile sin el efecto de la guerra en irán?

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    El plan de Garnero en la UC para dar el golpe a Boca Juniors en La Bombonera y meterse en octavos de Copa Libertadores
    El Deportivo

    El plan de Garnero en la UC para dar el golpe a Boca Juniors en La Bombonera y meterse en octavos de Copa Libertadores

    Jimmy Martínez adelanta el plan de la UC para visitar a Boca Juniors en la Copa Libertadores: “No vamos a salir a empatar”

    El autocrítico reencuentro de Brayan Cortés con la Roja: “Si no estuve viniendo, habrá sido por alguna razón”

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita
    Tecnología

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    Fernando Ubiergo y su sorprendente gusto por Radiohead: “Me encantan”
    Cultura y entretención

    Fernando Ubiergo y su sorprendente gusto por Radiohead: “Me encantan”

    Del aire al aire: gira Nacional de Los Jaivas “45 años de Alturas de Macchu Picchu” llega a Valdivia

    “Él es el ejemplo máximo del carpe diem”: mi abuelo Valentín Trujillo

    GAESA, el conglomerado que controlaría la economía cubana y que está en la mira de EE.UU.
    Mundo

    GAESA, el conglomerado que controlaría la economía cubana y que está en la mira de EE.UU.

    China defiende sus labores de supervisión y patrullaje marítimo cerca de Taiwán: “Son legítimas y legales”

    Con un llamado a cuidar la red de alcantarillado autoridades lanzan Plan de Invierno 2026 de la Región Metropolitana

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile
    Paula

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado

    Vivir con disautonomía