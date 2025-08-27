SUSCRÍBETE
El Deportivo

Fiscal del caso Independiente pone en duda grave acusación de prensa argentina contra la U y lanza duro golpe al Rojo

Mariano Zitto negó la existencia de algunas denuncias y cargó contra el club de Avellaneda por comunicar información inexacta.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
El fiscal Mariano Zitto tiene en la mira a Independiente. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

A casi una semana de la horrorosa noche de Avellaneda, donde la barbarie y el salvajismo superaron cualquier límite, las autoridades argentinas siguen haciendo balances de lo sucedido en el marco del partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana.

Una de las acusaciones contra los hinchas azules en redes sociales y largamente amplificadas por el periodismo argentino hace relación sobre un supuesto abuso sexual contra una trabajadora de Independiente. Sin embargo, este episodio está seriamente en entredicho, de acuerdo al fiscal de la causa, Mariano Zitto.

Al ser consultado por TyC Sports sobre este tema, el profesional desestimó el hecho. “Yo formé una causa por separado en relación a estos trascendidos de redes sociales y de medios de comunicación, pero no tengo ninguna persona que haya venido a declarar que le pasó eso e, incluso, le estoy pidiendo a Independiente que me indudalice esta persona. Y hoy le hice saber eso al presidente Grindetti de Independiente, si tiene algún dato, y él dijo que no era de su conocimiento”, expresó.

Zitto lamentó este tipo de rumores: “Si es un empleado del club, uno debería hacerse eco de eso”.

Polémica por identificados

Mariano Zitto también desestimó la versión de Independiente sobre los 25 hinchas identificados que protagonizaron estos salvajes actos.

“El día de ayer yo me reuní con las autoridades policiales con todo lo que es identificación de personas, en colaboración directa con APreViDe, y recién terminaron de materializar esa información por escrito ayer martes, después de pasadas las 20 horas. Hoy terminamos de analizar los expedientes y efectuar los requerimientos al juzgado de garantías que corresponde. No voy a adelantar cuántos por obvias razones”, explicó.

“En realidad, el club fue apresurado al comunicar esa situación. Nosotros no recibimos del club los datos de los hinchas expulsados o qué vinculación tendrían. En lo demás, las autoridades policiales, en función de eso que se informó, trabajaron en esa individualizaciones", agregó.

El fiscal, además, manifestó su molestia con el club de Avellaneda por la información emanada. "Ese es mi enojo en cierto punto, porque antes de que la información llegue a la fiscalía es que Independiente sacó ese comunicado", sostuvo.

“En función de esos 25 individuos que marcaron y fueron señalados en distintos casos, uno tiene que hacer el análisis probatorio de qué es lo que tengo como prueba, cuál es el análisis de las imágenes, cómo me lo relacionan con esos nombres y llegamos a esta lista final que, por ahora la manejo en reserva. Nuestra lista es menor que la de Independiente“, sentenció.

