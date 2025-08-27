SUSCRÍBETE
El Deportivo

Iván Zamorano revela las razones que le dio Florentino Pérez para no fichar a Arturo Vidal en el Real Madrid

Bam Bam estuvo invitado al programa del King y ahí hizo sabrosas revelaciones y también contó una hilarante historia sobre Ronaldo.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Arturo Vidal e Iván Zamorano en el programa del King. Youtube/El Reinado de Vidal

Iván Zamorano es una palabra autorizada para hablar del Real Madrid. El ídolo merengue y expichichi mantuvo una distendida conversación con Arturo Vidal en su programa de YouTube, El Reinado de Vidal, donde habló de diversos temas, entre ellos, las razones por las que el King no llegó al cuadro español.

Bam Bam reveló una conversación con Florentino Pérez en donde le explicó los motivos para no fichar al volante, quien en Europa brilló en el Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich y Barcelona. Sin embargo, antes de llegar al cuadro catalán su nombre sonó en la Casa Blanca

En el podcast “El Reinado de Vidal”, Zamorano entregó los pormenores de ese encuentro. “Cuando me retiro y voy a Madrid, en una época, me junto con (Emilio) Butragueño en el estadio, en el Santiago Bernabéu, y había rumores de que llegaba Arturo al Madrid. Me dice ‘va a venir Florentino y me dijo que lo esperaras porque va a venir a saludarte’. Y lo espero, bajamos a la cancha y viene Florentino. Me saludó y digo ‘tengo que preguntarle’“, comenzó señalando.

“‘¿Florentino, y? Tiene que traer a otro chileno, Arturo Vidal’. Y me dice, ‘es que cuesta 40 millones, nomás. Cuando cueste 100, lo traigo’. ‘Pero tiene que comprarlo ahora’, le digo yo. ‘Es extraordinario, pero cuando cueste cien’. Para que te des cuenta cómo él pensaba para contratar a alguien”, explicó.

La afición por gastar altísimas sumas de dinero ha marcado el paso de Pérez por el Real Madrid, donde la mayoría de esos fichajes le han dado grandes resultados. Luego de esa reflexión, Vidal terminó en Barcelona.

“Yo me acuerdo perfectamente de esa situación, por eso yo le pregunté en medio de la cancha del Bernabéu. Él manejaba todo, hasta el día de hoy. Bueno, jugaste en la competencia. Te fuiste al segundo equipo de España“, le retrucó, entre risas, a su circunstancial entrevistador.

Vidal, por su parte, contó su versión de la historia. “Donde soné fuerte fue en el año que Casemiro llega al Real Madrid, el que tenía que haber llegado era yo, pero como él lo había llevado al Porto, él se lo quiso traer, pero el que tenía que llegar ahí era yo”, apuntó el volante.

También acusó al presidente merengue de tener preferencias. “Florentino tenía sus regalones. Después me bloqueó él, no me quiso llevar. Pero por lo menos estuve ahí, cerca, tres veces”, expresó, con algo de resignación.

Las siete chicas de Ronaldo

Zamorano también desclasificó otra hilarante historia con Ronaldo, con quien fue compañero en el Inter de Milán. En la ciudad italiana tuvo la particularidad de ser vecino del astro brasileño.

“Tener de vecino a Ronaldo era estar preparado para salir. Dormía con algo que parecía pijama, pero no era. Te llamaba a cualquier hora y te decía: ‘Iván, sube, porque llegaron unas amigas’. ‘Ya, OK, subo’. Y ahí empezaba todo, había que estar preparado”, confesó.

“Una vez, estaba mi mamá conmigo y sacó a pasear al perro. Cuando llega de vuelta va directo a mi pieza y me dice: ‘Tu amiguito, poh’. Y yo, ‘mamá, ¿qué pasó?’. ‘Me vine con siete chicas en el ascensor’, me dice. ‘Seguro que va a sonar el…’. Y justo cuando lo dice suena el teléfono y Ronaldo me dice: ‘Sube que estoy solo, llegaron unas amigas’”, relató.

