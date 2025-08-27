El calvario que viven Felipe Loyola y Pablo Galdames tras los graves incidentes entre Independiente y la U

Hace una semana el mundo del fútbol se horrorizó con las imágenes de violencia que se registraron entre las barras de Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

La barbarie fue condenada internacionalmente e incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expuso su preocupación llamando a la Conmebol a implementar sanciones “ejemplificadoras”.

Claro que también estos hechos golpearon fuerte al interior del plantel de Independiente, en especial en el caso de los chilenos Felipe Loyola y Pablo Galdames, quienes también mostraron su descontento en redes sociales.

A pesar de aquello, en Argentina el diario Olé da cuenta que ambos futbolistas acabaron recibiendo agresiones y amenazas en sus cuentas de Instagram desde Chile, condenando que siguieran siendo parte del plantel del Rojo.

Los mensajes de Loyola y Galdames

Al día siguiente del desastre, Felipe Loyola y Pablo Galdames ocuparon sus cuentas para referirse a la tragedia que les tocó vivir desde la cancha.

“Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba”, comenzó señalando Loyola.

“Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia”, complementó.

Por su lado, Galdames expuso que “hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales”.

“Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores, ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente”, continuó.

Por último, pidió que la organización del partido se haga responsable de lo sucedido en el recinto de Avellaneda. “Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió hoy. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más”, cerró.

En Argentina apuntan a Independiente

Mientras la Conmebol desarrolla un proceso disciplinario para Independiente y Universidad de Chile buscando las responsabilidades, el medio argentino Clarín realizó una revisión del diagrama de seguridad pensado para el partido, llegando a dos claras conclusiones: “el conjunto de Avellaneda falló en la organización y la Policía de la Provincia de Buenos Aires no quiso actuar”.

Sobre la inacción de los efectivos además añaden que “lo que aún no se sabe, y posiblemente nunca se sepa, es porqué los efectivos de seguridad no intervinieron cuando el conflicto se profundizó con el ingreso de la barra local a la tribuna visitante”.

Es más, agregaron que “hay que desterrar un mito: la Policía Bonaerense puede ingresar a las canchas. No así la Policía de la Ciudad en los estadios de su jurisdicción. Por caso, en el juego entre Racing y Peñarol por Copa Libertadores hubo personal de la Guardia de Infantería custodiando a los uruguayos en el Cilindro. Por eso no se entiende la inacción en el Libertadores de América”, plantean.