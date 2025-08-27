SUSCRÍBETE
El Deportivo

El calvario que viven Felipe Loyola y Pablo Galdames tras los graves incidentes entre Independiente y la U

Los jugadores del Rojo debieron cerrar sus cuentas de Instagram. Ambos se habían mostrado críticos por los horrorosos hechos registrados en el estadio Libertadores de América.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Felipe Loyola y Pablo Galdames reciben amenazas tras los incidentes entre Independiente y la U.

Hace una semana el mundo del fútbol se horrorizó con las imágenes de violencia que se registraron entre las barras de Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

La barbarie fue condenada internacionalmente e incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expuso su preocupación llamando a la Conmebol a implementar sanciones “ejemplificadoras”.

Claro que también estos hechos golpearon fuerte al interior del plantel de Independiente, en especial en el caso de los chilenos Felipe Loyola y Pablo Galdames, quienes también mostraron su descontento en redes sociales.

A pesar de aquello, en Argentina el diario Olé da cuenta que ambos futbolistas acabaron recibiendo agresiones y amenazas en sus cuentas de Instagram desde Chile, condenando que siguieran siendo parte del plantel del Rojo.

Los mensajes de Loyola y Galdames

Al día siguiente del desastre, Felipe Loyola y Pablo Galdames ocuparon sus cuentas para referirse a la tragedia que les tocó vivir desde la cancha.

Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba”, comenzó señalando Loyola.

“Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia”, complementó.

Por su lado, Galdames expuso que “hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales”.

“Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores, ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente”, continuó.

Por último, pidió que la organización del partido se haga responsable de lo sucedido en el recinto de Avellaneda. “Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió hoy. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más”, cerró.

En Argentina apuntan a Independiente

Mientras la Conmebol desarrolla un proceso disciplinario para Independiente y Universidad de Chile buscando las responsabilidades, el medio argentino Clarín realizó una revisión del diagrama de seguridad pensado para el partido, llegando a dos claras conclusiones: “el conjunto de Avellaneda falló en la organización y la Policía de la Provincia de Buenos Aires no quiso actuar”.

Sobre la inacción de los efectivos además añaden que “lo que aún no se sabe, y posiblemente nunca se sepa, es porqué los efectivos de seguridad no intervinieron cuando el conflicto se profundizó con el ingreso de la barra local a la tribuna visitante”.

Es más, agregaron que “hay que desterrar un mito: la Policía Bonaerense puede ingresar a las canchas. No así la Policía de la Ciudad en los estadios de su jurisdicción. Por caso, en el juego entre Racing y Peñarol por Copa Libertadores hubo personal de la Guardia de Infantería custodiando a los uruguayos en el Cilindro. Por eso no se entiende la inacción en el Libertadores de América”, plantean.

FútbolIndependienteUniversidad de ChileLa UFelipe LoyolaPablo Galdames

Lo Último

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios

Trump abordará este miércoles su “muy completo” plan para el futuro de la Franja de Gaza

Qué dijo “El Mayo” Zambada al declararse culpable de narcotráfico y de haber sobornado a autoridades mexicanas

Imputados en Francia dos adolescentes por planear ataques contra la torre Eiffel y varias sinagogas

Cómo las tensiones entre Maduro y Trump se han agudizado en los últimos meses

China dice que “no es razonable ni realista” sumarse a conversaciones de desarme nuclear con EEUU y Rusia

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

3.
“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

4.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Servicios

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Boric debe pronunciarse? El Cártel de los Soles, la organización por la que Trump persigue a Maduro y que está en debate

Kaiser critica a Kast por no incluir agenda valórica en su programa y defiende privatización de empresas estatales

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios
Negocios

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios

Codelco refuta a las aseguradoras y afirma que “no es la empresa que produzca más invalidez en Chile”

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Qué dijo “El Mayo” Zambada al declararse culpable de narcotráfico y de haber sobornado a autoridades mexicanas
Tendencias

Qué dijo “El Mayo” Zambada al declararse culpable de narcotráfico y de haber sobornado a autoridades mexicanas

Cómo las tensiones entre Maduro y Trump se han agudizado en los últimos meses

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Fiscal del caso Independiente pone en duda grave acusación de prensa argentina contra la U y lanza duro golpe al Rojo
El Deportivo

Fiscal del caso Independiente pone en duda grave acusación de prensa argentina contra la U y lanza duro golpe al Rojo

Iván Zamorano revela las razones que le dio Florentino Pérez para no fichar a Arturo Vidal en el Real Madrid

¿El inicio de la regeneración en la Roja? El detalle de la novel nómina de Nicolás Córdova para cerrar las Eliminatorias

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos
Cultura y entretención

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

Trump abordará este miércoles su “muy completo” plan para el futuro de la Franja de Gaza
Mundo

Trump abordará este miércoles su “muy completo” plan para el futuro de la Franja de Gaza

Imputados en Francia dos adolescentes por planear ataques contra la torre Eiffel y varias sinagogas

China dice que “no es razonable ni realista” sumarse a conversaciones de desarme nuclear con EEUU y Rusia

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile