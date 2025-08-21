El mensaje de Felipe Loyola tras los graves incidentes en Avellaneda: “Todavía no creo lo que vi”

Felipe Loyola lanzó un potente mensaje tras los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la U. Foto: Photosport.

Los impactantes hechos violentos ocurridos en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, no dejaron indiferente a nadie. Fue una tragedia que remeció al fútbol sudamericano.

En ese sentido, Felipe Loyola envió un potente mensaje y cuestionó duramente lo ocurrido en el Libertadores de América. “Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba”, indicó en su cuenta de Instagram.

“Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia”, continuó.

Tras las trágicas escenas en las tribunas, el futbolista chileno, que había regresado a la zona de vestuarios con su escuadra, retornó al campo. Ahí, se encontró con los fanáticos del Rojo que invadieron la cancha luego de la violencia.

El mensaje de Galdames

Pablo Galdames, otro de los chilenos que milita en Independiente, también se refirió a los graves incidentes. “Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales“, indicó.

“Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores, ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente“, continuó el volante.

Galdames condenó lo sucedido y pidió porque la organización del partido se haga responsable de lo sucedido en el recinto de Avellaneda. “Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió hoy. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más“, cerró.