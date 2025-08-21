La U comparte el listado de hinchas heridos y detenidos tras el caos en Avellaneda

Una violenta y horrorosa jornada se registró la noche de este miércoles en Argentina. En medio del partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se registraron una serie de graves incidentes que obligaron a la cancelación del encuentro por parte de la Conmebol.

Tras ello, Michael Clark, presidente de Azul Azul, y el gerente general, Ignacio Asenjo, recorrieron los hospitales cercanos para conocer el estado de los hinchas afectados por los brutales hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América.

De esta manera conocieron que en el Hospital Fiorito de Avellaneda llegaron doce heridos, uno de ellos en estado muy grave por caída en altura.

Otros tres heridos fueron atendidos en el Hospital Presidente Perón.

A su vez, en el Hospital Wilde dieron con otros cuatro hinchas de la U.

Así mismo, informaron que el plantel de Universidad de Chile, funcionarios y familiares no sufrieron lesiones, pero que el analista de videos tuvo una agresión menor.

Ya durante las primeras horas de este jueves, el plantel preparó su regreso a Chile. De todas maneras, Clark y otros ejecutivos del club se quedarán en Buenos Aires para estar al tanto de la situación y colaborar con los hinchas afectados.

También denunciaron que el bus que los llevó hasta el aeropuerto no contó con la escolta policial que es exigida por el reglamento de Conmebol.

Detenidos

También la U difundió el listado de detenidos por la policía argentina tras los incidentes. Entre ellos se encuentra el familiar de Nicolás Guerra por el que el futbolista pidió información a través de sus redes sociales.

