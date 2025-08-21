La U comparte el listado de hinchas heridos y detenidos tras el caos en Avellaneda
Parte de la delegación de los azules recorrió los centros asistenciales en Argentina para conocer el estado de salud de los aficionados. “Hay un chileno que está intubado”, reveló Michael Clark, presidente de Azul Azul.
Una violenta y horrorosa jornada se registró la noche de este miércoles en Argentina. En medio del partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se registraron una serie de graves incidentes que obligaron a la cancelación del encuentro por parte de la Conmebol.
Tras ello, Michael Clark, presidente de Azul Azul, y el gerente general, Ignacio Asenjo, recorrieron los hospitales cercanos para conocer el estado de los hinchas afectados por los brutales hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América.
De esta manera conocieron que en el Hospital Fiorito de Avellaneda llegaron doce heridos, uno de ellos en estado muy grave por caída en altura.
- Gonzalo Alfaro
- Jaime Mora
- Pablo Mora
- Brayan Martínez
- Ignacio Castro
- Diego Trujillo
- Sebastián Aliste
- Fernando Ortiz
- Hian Abreu
- Carlos Mesa
- Román Silva
- Victoria Neira
Otros tres heridos fueron atendidos en el Hospital Presidente Perón.
- Andrés Villalobos
- Diego Montero
- Renato Urbina
A su vez, en el Hospital Wilde dieron con otros cuatro hinchas de la U.
- Joaquín Vaina
- Rubén Torres
- José Acuiada
- Patricio Valenzuela
Así mismo, informaron que el plantel de Universidad de Chile, funcionarios y familiares no sufrieron lesiones, pero que el analista de videos tuvo una agresión menor.
Ya durante las primeras horas de este jueves, el plantel preparó su regreso a Chile. De todas maneras, Clark y otros ejecutivos del club se quedarán en Buenos Aires para estar al tanto de la situación y colaborar con los hinchas afectados.
También denunciaron que el bus que los llevó hasta el aeropuerto no contó con la escolta policial que es exigida por el reglamento de Conmebol.
Detenidos
También la U difundió el listado de detenidos por la policía argentina tras los incidentes. Entre ellos se encuentra el familiar de Nicolás Guerra por el que el futbolista pidió información a través de sus redes sociales.
Hombres
1.IGNACIO ALBERTO CASTRO CABALLERO
2.RICARDO ALFONSO ROJAS MORAN
3.EFRAIN MAXIMILIANO BRIONES SOTOMAYOR
4.NICOLAS ANDRES FIGUEROA MESINA
5.PEDRO FELIPE AVALOS MARINCOVICH
6.NOEL ALEJANDRO ARAYA CARO
7.JORDAN MAXIMILIANO BRIONES URIIOLA
8.NICOLAS IGNACIO MENA RETAMAL
9.BRAIAN GENARO GARRIDO MIRANDA
10.ALAN GABRIEL CALIXTO VALLEJOS
11.BRANDON ALEJANDO ARAVENA MAUREIRA
12.ISAAC AARON ARREDONDO MOYA
13.MATIAS ALEJANDRO CAHUIPAN DIAZ
14.GABRIEL IGNACIO DE JESUS SILVA-RIESCO SILVA
15.DIEGO ALBERTO RETAMALES GUAJARDO
16.LUCIANO ARMANDO MOMBIELA PIZARRO
17.YERKO ANTONIO GONZALEZ PARADA
18.PAOLO AARON GALVEZ PAVEZ
19.RODRIGO NICOLAS VALDES CASTRO
20.RAUL AMERICO DONOSO SALAZAR
21.TOMAS ANTONIO PEREZ MALDONADO
22.YOJHAN ANDRES SEPULVEDA RETAMAL
23.MARTIN ALEJANDRO ROJAS OBREGON
24.FELIPE IGNACIO NALLAR KRAUSE
25.CRISTIAN LUIS MARTINEZ AYALA
26.CRISTOBAL COLLAO FERNANDEZ
27.SEBASTIAN ALISTE LUCHSINGER
28.CHRISTIAN GUILLERMO SAAVEDRA AYALA
29.ALEJANDRO JUAN CESPEDES MARIN
30.MANUEL JESUS VALDES CIFUENTES
31.BRAYAN IGNACIO LEON FUENTES
32.SEBASTIAN IGNACIO DIAZ RUBIO
33.JEREMIAS ISRAEL CONTRERAS CONCHA
34.GUILLERMO ALONSO MUÑOZ AVILES
35.MATIAS JAVIER NUÑEZ TURCHAN
36.ELIAS SALVADOR AGUILERA NUÑEZ
37.CARLOS FELIPE ROMAN DIAZ
38.RUBEN JOSE ELIAS ALVAREZ CHAIN
39.AGUSTIN NICOLAS RODRIGUEZ FARIAS
40.NICOLAS ESTEBAN RIQUELME MAKUC
41.BLAS ALFREDO VALERIA KURT
42.BASTIAN IGNACIO MADARIAGA MUÑOZ
43.ENZO ALEXANDER ARANCIBIA SALDIAS
44.DIEGO FERNANDO TRUJILLO BARRIA
45.JUAN PABLO VILLEGAS CAMINO
46.ESTEBAN ARIEL VERGARA ZUÑIGA
47.CRISTIAN ANDRES AMPUERO BUSTILLOS
48.RONALD ARIEL LIZAMA VALDES
49.JESUS ENRIQUE SOTO PADILLA
50.HERNAN PATRICIO VASQUEZ TEMPINE
51.MATIAS IGNACIO CARTES ROSALES
52.EDUARDO YUANI HUERTA ORTIZ
53.NICOLAS EMILIO FARIAS ORREGO
54.BRIAN NICOLAS MATAMORA FUENZALIDA.
55.EDUARDO ESTEFANO GALINDO MARIN
56.GERARDO AUGUSTO ZUÑIGA VALENZUELA
57.BENJAMIN FRANCISCO DONOSO GUERRA
58.DIEGO IGNACIO LOPEZ MATUS
59.GABRIEL ORLANDO TORO CORNEJO
60.BENJAMIN HERNAN GONZALEZ JARA
61.ANDRES ANTONIO SALINAS MARIN
62.MATIAS ADOLFO VERGARA MARTINEZ
63.CRISTOPHER ANDRES TAGLE MOYA
64.JUAN ANDRES DURAN CARRASCO
65.VALENTIN ANIBAL SEBASTIAN LOPEZ PARRA
66.BRIAN BENJAMIN VERGARA NAVARRETE
67.EXEQUIEL JEREMY MOLINA ALBORNOZ
68.JUAN PABLO ARQUEROS ROMERO
69.EDUARDO ANTONIO RECABAL VALENZUELA
70.BRUNO ESTEBAN RECABAL CHAPARRO
71.CARLOS MAURICIO HORMAZABAL ROJAS
72.DIEGO ANDRES CABRERA AROYO
73.CARLOS RAUL HORMAZABAL GONZALEZ
74.SEBASTIAN ALEJANDRO BRAVO ORELLANA
75.MARTIN ALOSO FUENZALIDA VERGARA
76.DIEGO JESUS PUEBLA HERNANDEZ
77.FRANCISCO ANDRES BRAVO GARCIA
78.VICENTE JAVIER LABRIN ORTIZ
79.JOSE MIGUEL CASTILLO BUSTAMANTE
80.ENRIQUE IGNACIO GODOY SAAVEDRA
81.TOMAS IGNACIO VEGA MONTERO
82.DIEGO PABLO GODOY SAAVEDRA
83.RODRIGO ALFONSO BASTIAS BASTIAS
84.BRYAN ANDRES MARTINEZ BULNES
85.CARLOS ANDRES REYES MEZA
86.ERICKSON RENATO BAYGORRIA PEREZ
87.JEAN PIERO ABREU REMENTERIA
88.LUCIANO DANIEL MUÑOZ CANARIO
89.DIEGO PABLO AVILA ROMERO
90.RICARDO EMILIO CORTES OSSANDON
Mujeres
KATTERINA ALEXANDRA GALLEGUILLOS ROJAS
RAFAELA ANTONELLA SOTO TORO
CATALINA MONSERRAT BRIONES URRIOLA
MATILDA VICTORIA SILVA NEIRA
VICTORIA KATHERINE NEIRA VASQUEZ
Menores de edad
MARTIN ESTEBAN CARO CABEZAS
CAMILO HENRY LOPEZ VILLABLANCA
DYLAN JEREMY LICANQUEO BARAHONA
VICENTIKO LEON PINO HROMAZABAL
FLAVIO HERNAN ARANCIBIA SALDIAS
ROMAN ANDRES SILVA NEIRA
