Timonel de Independiente se lava las manos tras los graves incidentes: “Corresponde una sanción a Universidad de Chile”

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, habló tras los gravísimos incidentes ocurridos entre los barristas de su club y los de Universidad de Chile, en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El timonel del cuadro de Avellaneda exculpó a su institución de cualquier responsabilidad en la tragedia y lamentó los destrozos que sufrió el estadio Libertadores de América.

“Esto debía ser una fiesta y lo que vimos fue un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una cosa de una violencia inusitada que nunca lo vi y que no se justificaba, porque el partido no daba para eso. El público de Independiente no se merece una cosa así”, comenzó diciendo en entrevista con TyC.

“Ya estuvimos hablando con la gente de Conmebol, defendiendo los intereses de Independiente, porque justamente Independiente no tiene nada que ver. Acá está claro que el comienzo del problema es con un solo público. De hecho, hay 90 detenidos, que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable, es evidente y vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Y si hay que viajar a Paraguay, viajaremos. Acá corresponde una sanción al club chileno y la liberación de responsabilidad de Independiente”, advirtió.

El también político reveló sus conversaciones con las autoridades, negando la existencia de heridos graves. “Hablé con la policía y la seguridad del gobierno de la provincia, me comentaron que hay 90 detenidos, algunos heridos leves y un par de heridos sin riesgo que estaban internados acá en el hospital de Avellaneda”, indicó.

Con respecto a las gestiones ante el organismo rector del fútbol sudamericano, manifestó: “Más allá de las charlas que estamos teniendo con Conmebol, lo que tenemos que esperar es un informe de Conmebol y sobre ese informe vamos a defender los intereses de Independiente. Por lo que se ve, lo que está filmado, las fotos que hay y lo que vio todo el mundo, y yo diría -si se ponen una mano en el corazón- hasta las autoridades de Universidad de Chile, hay un claro responsable acá que es el simpatizante de Universidad de Chile”.

“Estoy con bronca, porque el público de Independiente no se merecía algo así”, declaró Grindetti, quien defendió el operativo policial. “No se pueden prever comportamientos que no son normales, el público era absolutamente desquiciado”, sentenció.