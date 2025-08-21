Michael Clark habla tras los incidentes en Avellaneda: “Estamos en contacto con el Gobierno y averiguando cómo está nuestra gente”.

La U vive una noche de terror en Avellaneda. El partido ante Independiente tuvo que ser cancelado tras una batalla en las tribunas entre barristas de ambos equipos. Luego de los incidentes, habló el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

“Lo que pasó hoy es una tragedia. Estábamos intentando recabar información, pero no la hay, no sabemos si hay muertos. Estamos en contacto con el Gobierno, al que le damos las gracias, no hay mucha información”, dijo el timonel de Universidad de Chile.

La violencia se tomó la jornada de la Copa Sudamericana. Photosport

“Ahora estamos preocupados de nuestros hinchas y luego averiguaremos cómo pasó todo. Hoy no sabemos si hay hinchas muy heridos o muertos y quiero averiguar eso y luego veremos lo que pasó. No es el minuto de hablar de eso. Nosotros no somos los organizadores y no es el foco en este momento”, insistió el líder de la concesionaria.

El ingeniero se refirió a los hechos que llevaron a la violencia. “Estamos en contacto con el Gobierno y estamos enfocados en averiguar cómo está nuestra gente. Creo que hubo riesgo para los jugadores y para el cuerpo técnico, para los funcionarios, para nosotros. No soy experto, pero poner a la barra visitante sobre gente de Independiente sin rejas o protección, fue un error”, remarcó.

“No se podía jugar, porque nuestros jugadores no sabían lo que había pasado con sus familiares y amigos. Lo que hoy pasó fue una tragedia y el fútbol pasa a un segundo plano”, enfatizó Clark.