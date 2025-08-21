“Nada justifica un linchamiento”: Presidente Boric fustiga los graves incidentes en Avellaneda

Los bochornosos incidentes ocurridos en Avellaneda entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile no dejaron indiferente a nadie. Ni siquiera al Presidente de la República Gabriel Boric, quien se refirió a lo ocurrido a través de su cuenta de X.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, expresó el mandatario.

En ese sentido, el jefe de Estado manifestó su compromiso para ayudar a los heridos a través de los canales disponibles. “Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”. complementó.

Luego, agregó otro posteo, lamentando el ataque que sufrió un reducido grupo de hinchas azules por parte de una gran cantidad de barristas de Independiente: "Y no, nada justifica un linchamiento. Nada".