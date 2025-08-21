SUSCRÍBETE
El Deportivo

Barristas de la U y de Independiente protagonizan graves incidentes en la Copa Sudamericana

Los fanáticos azules lanzaron proyectiles y quemaron parte de las butacas del estadio Libertadores de América.

Daniel Bustos 
Daniel Bustos
Hinchas de la U le lanzaron objetos a la parcialidad de Independiente. Foto: Fotobaires/Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Independiente y Universidad de Chile se enfrentaban en Avellaneda, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En un intenso primer tiempo, se fueron al descanso con un empate 1-1, producto de los goles de Lucas Assadi para los chilenos y Santiago Montiel para el elenco transandino. Sin embargo, en la segunda parte, incidentes en las tribunas del recinto detuvieron las acciones.

Hinchas de la U causaron serios destrozos en el estadio Libertadores de América. Algunos registros de video captaron a los barristas azules, quienes rompieron parte de los asientos. Además, algunos quemaron las butacas y otros las lanzaron desde la bandeja superior del recinto hacia el público local que estaba en la parte inferior.

También, medios argentinos reportaron que los fanáticos chilenos destrozaron uno de los baños del reducto, y que parte de esos elementos también estaban siendo utilizados como proyectiles.

Intentaron seguir

A pesar de estos hechos, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, el mismo que dirigió en el Monumental para la tragedia ocurrida en el duelo entre Colo Colo y Fortaleza, intentó jugar igual la segunda parte. Sin embargo, los disturbios continuaron y obligaron a detener las acciones.

El juez charrúa, casi con las cámaras de televisión encima, se reunió en la cancha con Charles Aránguiz y Rodrigo Rey, los capitanes de ambas escuadras, con la intención de buscar una solución a estos hechos. Mientras tanto, algunos hinchas de Independiente que estaban recibiendo proyectiles eran trasladados hasta otras zonas del estadio para mayor seguridad.

Ya con más de 10 minutos de detención, la voz del estadio comunicó que la hinchada azul debía desalojar la tribuna. “Si esto continúa, Universidad de Chile será sancionada”, advirtieron por los parlantes. Esto motivó a que algunos comenzaran a retirarse del lugar. Al mismo tiempo, los jugadores y los cuerpos técnicos de ambos planteles se dirigieron nuevamente a los camarines.

Posteriormente, con más de 20 minutos de demora, Conmebol informó que el partido estaba oficialmente suspendido.

Hinchas de la U provocan graves incidentes en el estadio de Independiente. Foto: Fotobaires/Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Un grave enfrentamiento

La situación parecía ya controlada. La mayoría de los hinchas de la U ya había abandonado la tribuna superior que se les habilitó y estaba en los buses que los trasladaron hasta el estadio. Pero faltaban más cosas lamentables.

Aproximadamente 100 barristas de Independiente ingresaron al lugar en donde aún quedaban unos 10 fanáticos chilenos. Los acorralaron y sostuvieron un enfrentamiento directo. Hasta el cierre de esta nota, no se conoce las consecuencias de lo sucedido.

