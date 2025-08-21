Con suspenso: mira el gol de Lucas Assadi a Independiente por la Copa Sudamericana
El volante azul, que en estos últimos duelos ha sido ubicado como delantero, abrió la cuenta a los 11 minutos del duelo en Avellaneda.
Universidad de Chile visita a Independiente, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en Avellaneda. El Rojo comenzó presionando la salida y generando llegadas para intentar igualar la serie producto del 1-0 que consiguieron los azules en la ida jugada la semana pasada en el Estadio Nacional. Sin embargo, fue el elenco chileno el que abrió la cuenta en el Libertadores de América.
En una buena jugada colectiva, Lucas Assadi abrió hacia la derecha cerca de la mitad de la cancha para Lucas Di Yorio, el argentino avanzó y lanzó el centro pasado al segundo palo. Ahí, a toda velocidad, había llegado el mismo Assadi, quien definió de primera para anotar.
Inicialmente el tanto fue anulado por el árbitro Gustavo Tejera por un presunto fuera de juego de Di Yorio. Sin embargo, cuando fue revisado por el VAR, las líneas corroboraron que el gol estudiantil era lícito.
