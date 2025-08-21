Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Una noche trágica. Las imágenes que dejó la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana son tristísimas y escalofriantes. La vergonzosa jornada en Avellaneda tiene aún consecuencias inciertas. Lo más concreto es que el partido fue cancelado por la Conmebol por no haber mínimas garantías de seguridad.

El partido prácticamente no alcanzó a jugarse en el segundo tiempo, cuando los incidentes obligaron a suspender el partido. Butacas, elementos sanitarios y bombas de estruendo fueron algunos de los proyectiles lanzados por un grupo de inadaptados de la parcialidad de Universidad de Chile, los que fueron respondidos por los seguidores del cuadro local, en una disputa que se extendió por todo el primer tiempo.

Sin embargo, lo más grave comenzó a ocurrir una vez que casi toda la tribuna Pavoni alta, donde se encontraban los fanáticos azules, fue desalojada. No obstante, transcurridos los minutos, un reducido grupo de chilenos quedó rezagado en la tribuna, cuando de pronto ingresó un centenar de barristas de Independiente a golpear, desnudar y apalear a las personas que permanecían ahí.

El cobarde ataque dejó imágenes estremecedoras, como la de un hincha azul que saltó al vacío ante la arremetida de los transandinos. Otros sobrevivientes salieron desnudos y ensangrentados hacia el exterior, donde también se vivieron diversos incidentes. La barbarie parecía no acabar.

Cifras inciertas

La policía local no ingresó a controlar los incidentes en la tribuna, dejando toda la responsabilidad a la seguridad privada del cuadro de Avellaneda. Tampoco intervinieron para proteger a los hinchas que quedaron acorralados, dejando serias sospechas sobre por qué los agresores lograron ingresar a esa zona del estadio.

De acuerdo a los reportes de TyC Sports, varios hinchas de Universidad de Chile fueron trasladados en grave estado a un hospital bonaerense.

Paralelamente, el mismo medio informó que el bus de Universidad de Chile fue atacado y todos sus vidrios quedaron completamente destrozados.

Hasta ahora se desconoce la cantidad de heridos y si es que hay fallecidos después de los graves incidentes ocurridos en el Libertadores de América.