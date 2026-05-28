“Es la bancada más importante de la oposición”: García Ruminot afirma que PS “será clave” en tramitación de megarreforma en el Senado

El ministro de la Secretaría General de Presidencia (Segpres), José García Ruminot, destacó que el Partido Socialista (PS) será clave en el Senado durante la tramitación de la megarreforma del Presidente José Antonio Kast.

En un nuevo capítulo del pódcast Cómo te lo explico de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el ministro García Ruminot también planteó los ajustes que se prevén se realizarán a la megarreforma del Presidente José Antonio Kast, luego del informe de finanzas públicas presentado por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz.

En esa línea, García sostuvo que el proyecto es “transformador” y que, debido a lo mismo, “debiera tener un apoyo muy importante en el Congreso”.

Así, el titular de la Segpres, adelantó que ya tiene solicitud de audiencia de distintos comités de senadores de oposición, aunque no reveló a qué bloques se refería.

Requerido sobre si sostendrá alguna reunión con el PS, García aseguró que “por supuesto”, ya que “es evidente que el PS va a tener que ser un interlocutor y vamos a conversar con ellos”.

Ante la consulta si tendrá un rol central el partido de calle París en el Senado, García Ruminot afirmó que “evidente, si el PS debe ser, probablemente, la bancada como partido político más importante dentro de la oposición”.

Asimismo, García dijo que espera que el PS se abra a la idea de legislar. “Yo esperaría que sí y que también estén dispuestos a aprobar las principales medidas que incluye el proyecto”, señaló García.

Sin embargo, respecto a la colectividad liderada por la senadora Paulina Vodanovic, afirmó que no han recibido propuestas puntuales.

“No la espero solo del PS, también del PPD, de la DC”, afirmó García, quien señaló que, asimismo, aguarda los planteamientos del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Relación de Sedini con Kast influyó en su nombramiento

Durante la conversación, el ministro García también analizó el cambio de gabinete del pasado 19 de mayo, donde Mara Sedini dejó la vocería del gobierno y la exfiscal Trinidad Steinert salió del Ministerio de Seguridad Pública.

Respecto a Sedini, García señaló que “ella fue una persona que acompañó muy lealmente, muy entusiastamente al Presidente en su campaña y esos son elementos humanos, afectos, que muchas veces llevan a pensar que esa persona tan jugada con el proyecto de gobierno, va a poder cumplir una buena gestión en un cargo ministerial”.

“Ella hizo varios esfuerzos por estar a la altura de la exigencia del proyecto”, afirmó García.

“Cuando yo conocí de su nombramiento me pareció muy razonable, si era una persona que había acompañado al Presidente durante toda su campaña y lo había hecho muy bien", agregó.

“Evidentemente no es lo mismo”, dijo respecto al rol de Sedini como portavoz de la campaña y del gobierno, “pero también es verdad que se producen afinidades y afectos, que hacen que uno humanamente tome estas decisiones”, planteó.

Sobre Steinert, afirmó que se trató de un nombramiento “de última hora”, donde se esperaba que otra persona asumiera el cargo, lo que no ocurrió.

Sin embargo, destacó que su nombramiento “le hizo sentido” por los resultados como fiscal.

“A ella la trataron muy mal”, afirmó García respecto a las críticas que recibió durante los 69 días que estuvo en el cargo. “La ministra fue muy maltratada y nadie tiene derecho a tratar tan mal a una persona. Me dolió mucho, lo digo como ser humano, porque también la vi sufrir mucho”, sostuvo.