SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Acusación a Grau enrarece diálogo por megaproyecto y crecen reparos a la arremetida republicana-libertaria

    El anuncio de un libelo por parte de libertarios y republicanos generó dudas en la misma derecha. No solo por la base jurídica y económica, sino también por la oportunidad política. De hecho, los senadores PS, que eran la principal apuesta de negociación del gobierno por la megarreforma, calificaron esta ofensiva como una "amenaza" propia de "Pablo Escobar".

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    La reunión Jorge Quiroz y Nicolás Grau antes del traspaso de mando.

    “(Si no se suman) tendrán que responder frente a su electorado”, dijo el miércoles en la mañana el diputado Agustín Romero (republicano) al emplazar a sus pares de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) a aprobar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio).

    En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, Romero llamó al oficialismo a sumarse para buscar las responsabilidades de Grau en lo que estimó un deficiente manejo fiscal. “Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, dijo el legislador republicano, quien, además, mencionó que el Ejecutivo “tampoco puede inmiscuirse dentro de lo que nosotros podemos hacer”.

    Tras el anuncio de una presentación por parte de republicanos y libertarios, la primera reacción de Chile Vamos fue tomar distancia. No solo por la base jurídica y económica de un posible escrito, sino también por su oportunidad política.

    Incluso, los diputados de la UDI acordaron no pronunciarse ni a favor ni en contra a la espera de conocer el texto que deberán elaborar las bancadas promotoras de la arremetida, surgida a partir de la denuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por los errores fiscales de su antecesor.

    No obstante, las palabras de Romero acentuaron la molestia de las otras fuerzas de derecha, ya que el anuncio casi simultáneo de libertarios y republicanos rompía un acuerdo tácito en la derecha de que este tipo acciones fiscalizadoras debiesen ser coordinadas primero.

    “Derechita cobarde”

    En respuesta a los emplazamientos republicanos, los diputados de la UDI emitieron una declaración pública en la que señalan que "como partido siempre hemos actuado con absoluta responsabilidad, convicción y autonomía política, sin someternos jamás a presiones ni amenazas".

    “En política, las decisiones se adoptan sobre la base de fundamentos serios, no por emplazamientos públicos ni cálculos electorales que sólo buscan encubrir los evidentes problemas de conducción de quienes están detrás de estas acciones”, se lee en el escrito.

    “Los tiempos de los eslóganes sobre la ‘derechita cobarde’ se terminaron. Hoy se requiere actuar con madurez y responsabilidad política, no con actitudes que sólo debilitan el trabajo que el país exige a quienes formamos parte de un mismo gobierno", señala la declaración de la UDI.

    “Saltarse varios pueblos”

    En Evópoli y RN la mezcla de incomodidad y molestia no era muy distinta.

    El exministro de Hacienda Ignacio Briones (Evópoli) también fue lapidario desde un punto de vista económico: “Encuentro lamentable, estoy tremendamente preocupado, de que politicemos la discusión fiscal... Plantear fraude o dolo es saltarse varios pueblos”.

    Por su parte, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, molesto por los emplazamientos republicanos, dijo que “yo le diría al diputado Romero que cuando estuvo puesto en la oposición, solían redactar escritos muy livianos para fundamentar sus acusaciones. Si quieren emprender una, nosotros vamos a estar dispuestos a leerlas con mucha atención, pero que redacten una cosa maciza“.

    Sus dichos deslizaban la sospecha de que jurídicamente el libelo tampoco reuniría los fundamentos necesarios, ya que la falta de eficiencia, idoneidad y superviligancia de la administración financiera en el Estado, aún serían débiles como causales.

    A juicio del constitucionalista Jorge Correa, no hay sustento suficiente para una presentación.

    Con estas señales adversas, diversos personeros de la UDI y RN advertían que si la acusación se votase mañana, no tendría votos para salir airosa de la Cámara.

    Giro en el PDG

    Incluso, en el Partido de la Gente hubo un vuelco, a pesar de que algunos de sus legisladores dieron señales favorables inicialmente. Hasta ayer, tampoco habría ánimo de plegarse.

    Si bien es probable que esa bancada igualmente actúe dividida, la línea oficial fue marcada por la diputada Zandra Parisi (PDG), hermana del excandidato presidencial y líder de la colectividad, Franco Parisi. “Una acusación no recupera recursos ni corrige eventuales fallas”, señaló.

    Una de las razones para adoptar esa posición es que el libelo es promovido por el partido de Johannes Kaiser (libertario), hoy convertido en el principal archirrival de Parisi con miras a la próxima presidencial.

    Clima político

    No obstante, al margen de los reparos, es que el mero anuncio crispó el debate político que ya estaba tenso por la tramitación de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

    El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), coincidió en que la acusación “enrarece el clima político”, tal como lo admitió el propio biministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI).

    En sintonía con Alvarado y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien pidió no dar “señales contrarias” al ambiente de entendimiento, el ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN), también reconoció que esta acción “hace mucho ruido, eso no lo puedo negar, pero es una decisión de los parlamentarios, concretamente de los diputados. Si me pidieran un consejo, yo lo daría en privado”.

    El principal efecto negativo es que el PS, al que La Moneda apostaba a convertir en su principal interlocutor ante el megaproyecto, reaccionó con dureza.

    Propio de Pablo Escobar

    Por ejemplo, una dura declaración pública emitieron los diputados socialistas que tomaron como una afrenta propia el anuncio de una acusación el exministro Grau, aun cuando no sea miembro de sus filas.

    En el documento cuestionan la arremetida de las bancadas de “ultraderecha”, a la califican de “polémica artificial”, pues “no existen fundamentos jurídicos ni hechos que ameriten en caso alguno, la presentación de una acusación constitucional”. “Rechazamos que, una vez más, el mismo sector político utilice con estridencia y falta de fundamentos esta herramienta constitucional”, dice el texto.

    Aunque la ofensiva contra el último jefe económico del gobierno de Gabriel Boric, implícitamente descomprime la idea de acusar al exministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), aspecto que los republicanos pretendían relevar como gesto a los socialistas, el mero anuncio de un libelo contra Grau fue visto como un acto inamistoso.

    “El ministro Jorge Quiroz tiene un estilo que se parece al de Pablo Escobar para hacer política. Ese estilo gansteril no sirve para hacer política. Si con esto quieren decirnos te voy a matar a un familiar, pero no al familiar que más quiero... Ese tipo de operaciones no es lo que dignifica al Congreso”, dijo el senador Gastón Saavedra (PS), quien señaló que esta presentación “tensiona” el clima para discutir la megarreforma, “que tal vez merece diálogo”.

    “Es una amenaza a toda la oposición. Uno no puede pretender avanzar en el diálogo si la bancada republicana, que supongo responde al Presidente de la República, anuncia una acusación. En política eso es un chantaje”, dijo a su turno la senadora Daniella Cicardini (PS).

    “El gobierno está negociando desde la extorsión política”, expresó el diputado Daniel Manouchehri (PS).

    Su par Juan Santana (PS) comentó que ve “un claro esfuerzo por instalar un relato de malversación y despilfarro que justifique la tramitación en el Senado de su reforma a los superricos”.

    Dos almas

    Sea cual sea el ánimo del gobierno, en el PS ven señales erráticas entre los llamados a conversar que plantea, por un lado, el biministro Alvarado y, por otro, la ofensiva republicana, gatillada por las erradas proyecciones de deuda pública denunciadas por Quiroz.

    Esta dualidad, a juicio de los socialistas, se evidencia, además, en el debate de los plazos de la tramitación. Mientras el ministro de Hacienda había planteado que su meta era que el Senado despachara la megarreforma en junio, Alvarado planteó un nuevo horizonte en la medida que hubiera ánimo de conversar.

    Las concesiones son otro factor que devela al menos “dos almas” en el Ejecutivo, según el análisis del PS. Mientras el jefe económico ha sido renuente a ceder en los ejes centrales de la iniciativa, los ministros de La Moneda han tratado de mostrarse más flexibles para abrir negociaciones con legisladores del PS, el PPD y la DC.

    Más sobre:PolíticaMegaproyectoMegarreformaNicolás Grau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desembarques marinos se desploman 27% el primer trimestre y alcanzan su peor registro desde 2020

    Óscar Landerretche: “La reintegración tributaria tiene mayor efecto sobre la inversión que la baja de la tasa a las empresas”

    Gobierno recibe Estrategia Nacional de Ciencia en medio de recortes presupuestarios al ministerio

    Postulación a la ONU: Bachelet se reúne con canciller británica, espera cita con Macron y prepara su primer debate

    Bancos cifran en hasta US$13 mil millones el exceso de capital regulatorio que tienen versus referente global de Basilea III

    Ministro Arrau reimpulsa relación con el Ministerio Público en primer encuentro con el fiscal nacional

    Lo más leído

    1.
    Embajador de Rusia en Chile raya la cancha sobre perfil para Secretaría General de la ONU y evita entregar apoyo a Bachelet

    Embajador de Rusia en Chile raya la cancha sobre perfil para Secretaría General de la ONU y evita entregar apoyo a Bachelet

    2.
    “Ya pusimos en conocimiento a Contraloría”: Marín tras solicitud de investigación al Ministerio de la Mujer por auditoría estatal

    “Ya pusimos en conocimiento a Contraloría”: Marín tras solicitud de investigación al Ministerio de la Mujer por auditoría estatal

    3.
    Kast designa embajadores en China, México, España, Suecia y Bélgica: Chahuán y Coloma entre ellos

    Kast designa embajadores en China, México, España, Suecia y Bélgica: Chahuán y Coloma entre ellos

    4.
    Activación de Boric, minutas y contactos con parlamentarios: las gestiones de Grau ante la AC en su contra

    Activación de Boric, minutas y contactos con parlamentarios: las gestiones de Grau ante la AC en su contra

    5.
    “Amenaza” propia de “Pablo Escobar”: acusación contra Grau indigna a socialistas y enrarece diálogo por megaproyecto

    “Amenaza” propia de “Pablo Escobar”: acusación contra Grau indigna a socialistas y enrarece diálogo por megaproyecto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Gobierno recibe Estrategia Nacional de Ciencia en medio de recortes presupuestarios al ministerio
    Chile

    Gobierno recibe Estrategia Nacional de Ciencia en medio de recortes presupuestarios al ministerio

    Postulación a la ONU: Bachelet se reúne con canciller británica, espera cita con Macron y prepara su primer debate

    Ministro Arrau reimpulsa relación con el Ministerio Público en primer encuentro con el fiscal nacional

    Desembarques marinos se desploman 27% el primer trimestre y alcanzan su peor registro desde 2020
    Negocios

    Desembarques marinos se desploman 27% el primer trimestre y alcanzan su peor registro desde 2020

    Óscar Landerretche: “La reintegración tributaria tiene mayor efecto sobre la inversión que la baja de la tasa a las empresas”

    Bancos cifran en hasta US$13 mil millones el exceso de capital regulatorio que tienen versus referente global de Basilea III

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile
    Tendencias

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Audax Italiano se desmorona en cinco minutos: cae con Olimpia y queda eliminado de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Audax Italiano se desmorona en cinco minutos: cae con Olimpia y queda eliminado de la Copa Sudamericana

    Revisa la amarga derrota de Audax Italiano ante Olimpia en Paraguay que lo elimina de la Copa Sudamericana

    Crystal Palace no despierta del sueño y se lleva la Conference League tras derribar al Rayo Vallecano

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán
    Cultura y entretención

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    Jungle regresa a Chile con show en el Movistar Arena

    El grupo argentino Tan Biónica vuelve a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Uganda cierra frontera con la República Democrática del Congo por brote de ébola
    Mundo

    Uganda cierra frontera con la República Democrática del Congo por brote de ébola

    Los círculos de confianza de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de cara al balotaje en Perú

    Zelensky pide por carta a Trump y al Congreso de EE.UU. un aumento en el envío de sistemas de misiles Patriot

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile