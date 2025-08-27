SUSCRÍBETE
El Deportivo

“En la tribuna Mario Lepe”: Cruzados culpa a hinchas por daños en el Claro Arena tras duelo entre la UC y Unión Española

Universidad Católica informó que debieron reemplazar algunas butacas que fueron destruidas en la parte baja de la galería donde se ubica la barra de Los Cruzados.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Cruzados denunció daños en el Claro Arena tras el duelo entre la UC y Unión Española. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Universidad Católica vivió una fiesta completa el pasado fin de semana en la inauguración del Claro Arena. El renovado recinto deportivo tuvo aforo completo y consiguieron imponerse por 2-0 a Unión Española.

Claro que con el pasar de los días, en la UC surgió la preocupación por algunos daños que generaron los hinchas que estuvieron presentes en dicho partido.

“Seguimos felices y cómo no... si el sábado vivimos una fiesta hermosa en el estreno del Claro Arena, pero también hay cosas negativas que contar y que debemos mejorar”, compartieron desde el club precordillerano este miércoles a través de sus redes sociales.

Es que después del primer partido en nuestra nueva casa tuvimos que reemplazar asientos que los hinchas destruyeron en la tribuna Mario Lepe bajo”, explicaron.

Por lo mismo, solicitaron a los hinchas proteger las instalaciones. “El llamado para este sábado (y para siempre) es a cuidar entre todos nuestro nuevo estadio y vivir esta nueva forma de ver fútbol”, cerraron.

Ahora, Universidad Católica debe prepararse para recibir a Cobresal por la 22° fecha de la Liga de Primera. Gracias a las últimas victorias, y a pesar de tener un partido pendiente, los cruzados se encuentran en el sexto lugar de la tabla con 33 puntos, peleando por acceder a la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Por su parte, los mineros comenzarán la fecha en el séptimo lugar e intentarán consolidarse en los puestos para copas internacionales.

El duelo entre la UC y Cobresal está programado para este sábado 30 de agosto, a partir de las 17.30 horas en el Claro Arena. El árbitro del partido será Piero Maza.

Con certificación de FIFA

Otra novedad que ha tenido el Claro Arena en los últimos días fue la certificación que recibió por parte de la FIFA por el estado de su campo de juego.

Una cancha del más alto nivel para el estadio más moderno de Chile”, informó la UC.

“Hemos obtenido la certificación Quality Pro de FIFA para nuestro Claro Arena. La certificación FIFA Quality Pro se otorga únicamente a aquellas canchas que cumplen con los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento exigidos para el fútbol profesional internacional”, añadieron en el mensaje.

Pese a ser de pasto sintético, la UC realizó una alta inversión para su terreno de juego. “Instalamos aquí un sistema mixto donde el monofilamento es una fibra de doble polímero que es la tecnología más avanzada en términos de fibra para pasto sintético, donde el centro de la fibra es un polímero de alta resiliencia y en la parte exterior es un tipo de polímetro que es más amable con la piel de los jugadores”, señaló Angélica Olguín, directora de Fieldturf Latam, la compañía que instaló la cancha.

“Es una tecnología avanzada en términos de la estructura del polímero, de todos los aditivos que contiene y además estamos asegurando que no haya una migración del relleno, que es de corcho que nos garantiza manejar temperaturas más bajas. Claro Arena y Católica adquirieron el mejor sistema actualmente a nivel de pasto sintético”, añadió.

