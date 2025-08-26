SUSCRÍBETE
El Deportivo

La certificación de la FIFA que recibe la cancha sintética del Claro Arena

Universidad Católica sigue recibiendo buenas noticias en torno a su nuevo recinto.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
La certificación de la FIFA que recibe la cancha sintética del Claro Arena. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La UC no para de alegrarse por el Claro Arena. A días de haber inaugurado el reducto, con una victoria por 2-0 ante Unión Española, el cuadro precordillerano recibió la certificación de la FIFA por el estado de su campo de juego. “Una cancha del más alto nivel para el estadio más moderno de Chile”, dieron a conocer.

“Hemos obtenido la certificación Quality Pro de FIFA para nuestro Claro Arena. La certificación FIFA Quality Pro se otorga únicamente a aquellas canchas que cumplen con los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento exigidos para el fútbol profesional internacional”, complementan en un texto publicado en sus redes sociales, donde dan a conocer el documento oficial.

Pese a ser de pasto sintético, la UC realizó una alta inversión para su terreno de juego. “Instalamos aquí un sistema mixto donde el monofilamento es una fibra de doble polímero que es la tecnología más avanzada en términos de fibra para pasto sintético, donde el centro de la fibra es un polímero de alta resiliencia y en la parte exterior es un tipo de polímetro que es más amable con la piel de los jugadores”, señaló Angélica Olguín, directora de Fieldturf Latam, la compañía que instaló la cancha.

“Es una tecnología avanzada en términos de la estructura del polímero, de todos los aditivos que contiene y además estamos asegurando que no haya una migración del relleno, que es de corcho que nos garantiza manejar temperaturas más bajas. Claro Arena y Católica adquirieron el mejor sistema actualmente a nivel de pasto sintético”, añadió.

Por su parte, los jugadores elogiaron el estado de la cancha tras el duelo ante los hispanos. “La cancha estaba increíble, nos acomodamos bastante bien. Hemos hecho varios entrenamientos, creo que se vio reflejado. Estamos muy contentos”, dijo Diego Valencia.

