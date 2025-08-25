Premier League vuelve a tocar la puerta de Manuel Pellegrini

Sonaba a mero trámite, pero la extensión del contrato de Manuel Pellegrini con el Betis se ha estancado. Desde España aseguran que las conversaciones están estancadas y solo se retomarán en septiembre. Todo, mientras en Inglaterra están atentos al futuro del Ingeniero.

Lo cierto es que el vínculo del chileno termina, al menos formalmente, en diez meses más. Escenario que apremia a la dirigencia de los béticos que, entre junio y julio pasados, ya intentó mover fichas por la extensión del compromiso.

“Hemos hablado de esta situación de contrato con el míster Manuel Pellegrini, pero ahora estamos también centrados en tener un equipo competitivo. Hemos aparcado un poco esas conversaciones. Tiene un año de contrato y lo veo ilusionado”, reconoció el mandamás de los béticos, Ángel Haro, el mes pasado.

Asimismo, agregó que “el tema de la renovación de Manuel (Pellegrini) no pasa por algo presupuestario. Hablamos de su renovación y no ha habido un acuerdo rápido. Seguiremos hablando durante el año”.

Sin embargo, las aprensiones del entrenador van mucho más allá de temas económicos. Cercanos al profesional advierten que “Pellegrini quiere saber cuáles son los términos del proyecto deportivo. El entrenador puede quedarse uno o dos años más, pero necesita un plantel que pelee cosas importantes. No puede salir a pelear con los grandes de España con un plantel que no esté a la altura”.

Además, hay otra poderosa causa para dilatar esa renovación. En junio de 2026, justo cuando acabe su vínculo con los sevillanos, será el timing perfecto para asumir un nuevo proceso en la selección chilena, la “gran deuda” de su carrera.

Sirena inglesa

En medio de esa incertidumbre, en Inglaterra están pendientes de los pasos que dará el Ingeniero en su próxima aventura futbolística. Tal como se enteró El Deportivo, Nottingham Forest -uno de los equipos sensación de la pasada temporada en la Premier League- tiene al DT chileno en su libreta, quien ya dirigió en Manchester City y West Ham United.

De acuerdo con la información que llega desde el entorno del adiestrador, intermediarios del equipo de los Tricky Trees, propiedad del millonario griego Evangelos Marinakis, se acercaron para conocer las condiciones de una eventual salida del Betis.

El club que acaba de cumplir 160 años de historia vive un buen momento deportivo que, al menos este año, lo llevará a disputar la Europa League. Sin embargo, la relación entre el técnico Nuno Espírito Santo y los propietarios avizoran un cambio en la banca.

“Siempre tuve una muy buena relación con el dueño, la temporada pasada fue muy, muy, muy cercana. Esta temporada, no tan bien... Y donde hay humo, hay fuego, así que sé cómo funcionan las cosas, pero estoy aquí para hacer mi trabajo. La razón detrás de esto, no la sé. La realidad es que no es lo que solía ser. Lo que solía ser era una buena relación, respetuosa, pero más basada en la confianza y en compartir opiniones, y ahora no es tan buena”, reconoció el DT portugués en la previa del empate 1-1 ante Crystal Palace.

Incluso, el lusitano puso en duda si continuará en el cargo antes del cierre del libro de pases, el próximo 1 de septiembre: “no puedo responder a esa pregunta, pero lo que sé es que estoy trabajando y tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible”.

