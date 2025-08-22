SUSCRÍBETE
El Deportivo

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”

El Ingeniero destacó el triunfo sobre Deportivo Alavés en el inicio de la segunda fecha de LaLiga. “Me quedo con el funcionamiento colectivo del equipo”, afirmó el DT, al mismo tiempo que afirmó que “tenemos lagunas, tuvimos cuatro juveniles en el banco”.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Manuel Pellegrini insiste en e mercado del Betis. FOTO: AFP. CRISTINA QUICLER

Manuel Pellegrini se fue conforme de La Cartuja, el estadio Olímpico de Sevilla que será la casa del Betis mientras se remodela el Benito Villamarín. El triunfo por la cuenta mínima sobre Deportivo Alavés, el primero de la temporada, advierte que el equipo continúa por el buen camino en la sexta temporada del Ingeniero en la banca.

“Estoy contento por el funcionamiento colectivo del equipo. Prácticamente, ellos no nos han llegado, nosotros tuvimos varias más para haber estructurado un marcador más amplio”, dijo el chileno.

Consultado sobre la falta de gol, el DT explicó que “estamos recién a principio de temporada, llevamos solo solo dos partidos, solo en cinco días. Seguramente, lograremos un afinamiento de la capacidad técnica, mejoraremos con los partidos y entrenamiento”.

Sin embargo, el cuadro verdiblanco consiguió mantener el arco en cero frente a los vascos, situación que fue también fue destacada por el entrenador santiaguino.

“Por supuesto que es importante que no nos hagan goles. Defender la portería en blanco es muy importante. La fecha pasada ya nos pasó que nos anotaron en el final del partido. La temporada anterior nos hicieron pocos goles, en general, menos en el final del torneo. Lo ideal es que cuando nos hagan un gol sea por una gran jugada del equipo contrario, no por fallas de concepto, eliminarlas la mayor cantidad posible”, afirmó Pellegrini.

Asimismo, agregó que “tanto en este partido como el de Elche, colectivamente, estamos funcionando bastante bien en ambos aspectos. Estamos creando ocasiones de gol y nos están generando muy poco. Todavía falta para cerrar el mercado, tenemos algunas lagunas, hoy día tenemos cuatro jugadores del filial en el banco”.

De lleno al mercado

Pero no todo fue alegría. Por primera vez en su historia, la escuadra bética jugará torneos internacionales por quinta temporada consecutiva. Una situación que preocupa sobre manera al técnico chileno, quien presionó a los dirigentes para aprovechar la ventana de fichaje que cierra el próximo 1 de septiembre.

“Este es un plantel corto, por ahora no estamos jugando más competiciones, pero después viene la Europa League ojalá podamos hacer un plantel lo más competitivo posible, ya veremos cuántos y cuáles jugadores pueden venir. La hinchada ya está muy ilusionada y necesitamos un plantel que pueda satisfacer esa ilusión y esa exigencia”, afirmó el Ingeniero.

