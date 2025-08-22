El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga.

El Betis encontró alivio en su estreno como local fuera del estadio Benito Villamarín. En el escenario de La Cartuja, el equipo de Manuel Pellegrini se impuso por 1-0 al Alavés y firmó así su primera victoria en LaLiga 2025-26, después del empate en la jornada inaugural frente al Elche.

La clave del triunfo estuvo en los pies de Giovani Lo Celso, figura del encuentro. El argentino apareció en el minuto 16 para rematar a quemarropa y abrir la cuenta tras una jugada que nació en el costado derecho. El tanto fue celebrado con un gesto emotivo: el mediocampista mostró una camiseta en apoyo a Isco Alarcón, quien estará varias semanas fuera de las canchas por lesión.

El tanto permitió a los verdiblancos manejar los tiempos de la primera parte. Aitor Ruibal y Cucho Hernández tuvieron opciones claras para aumentar la ventaja, pero la falta de precisión mantuvo vivo al cuadro visitante. El Alavés, dirigido por Eduardo Coudet, apostó por la intensidad y los envíos aéreos para inquietar la portería de Pau López, aunque sin la claridad suficiente para igualar.

En la segunda mitad, el guion se inclinó hacia la búsqueda desesperada del conjunto vasco. Los ingresos de Mariano Díaz, Abde Rebbach y Ander Guevara intentaron darle más peso ofensivo al equipo, que rondó el empate con un cabezazo de Jonny y un par de apariciones de Garcés, bien controladas por la defensa local. El Betis, en tanto, se replegó y buscó transiciones rápidas con Lo Celso como generador y Fornals apoyando desde segunda línea.

El tramo final fue de alta tensión, con amarillas, roces constantes y la sensación de que el empate podía llegar en cualquier balón detenido. Sin embargo, la zaga verdiblanca resistió y el marcador no se movió más.

Con este triunfo, el Betis suma cuatro puntos en las dos primeras fechas y se instala con confianza en su nueva casa temporal. Para el Alavés, en cambio, queda la frustración de no repetir la victoria de la primera jornada.