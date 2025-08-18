El proyecto más duradero del Ingeniero: Manuel Pellegrini inicia su sexta temporada al mando del Betis

Un nuevo comienzo para el Real Betis Balompié y para Manuel Pellegrini. Este lunes, será el debut del cuadro verdiblanco en LaLiga 2025-2026, visitando al Elche (15.00 horas de Chile), uno de los ascendidos a la primera división. El equipo ilicitano, cuya propiedad es del empresario argentino Christian Bragarnik (uno de los nuevos controladores de O’Higgins) y que tiene en su plantel al nacionalizado chileno Matías Dituro (el exportero de la UC), será el primer escollo de los béticos.

Oficialmente, arranca la sexta temporada del Ingeniero al mando del Betis, lo que significa un hito en sí mismo para el laureado entrenador nacional. Dirigiendo en Europa, el máximo de un periodo para Pellegrini eran las cinco campañas, que alcanzó con los propios béticos y también en el Villarreal. En el Submarino Amarillo, estuvo desde el curso 2004-2005 hasta el 2008-2009, para luego ir al Real Madrid. Después, con el paso de los años, llegó a completar tres temporadas en el Manchester City (2013-2014 a 2015-2016).

“Esta sexta temporada la afronto con mucha exigencia personal, con mucha ilusión de poder hacer una campaña que deje contenta a la hinchada, que se merece lo mejor”, afirmó en la rueda de prensa previa.

Pellegrini arribó en 2020 a Heliópolis y se fue convirtiendo en la cara visible del proyecto deportivo de un cuadro de un importante arraigo popular (tiene 57 mil abonados para esta temporada), pero que estaba postergado ante los éxitos de su archirrival, el Sevilla. Con la presencia del Ingeniero, el panorama fue cambiando y el Betis fue tomando otro peso en el fútbol español. Ha clasificado consecutivamente a Europa, obtuvo una Copa del Rey y alcanzó de manera inédita una final continental (la Conference League, en la que cayó ante el Chelsea).

Todo esto le ha permitido al entrenador nacional ubicarse en la cúspide de los técnicos en la historia de la institución. Pero esta ruta continúa y la pretemporada finalizó, para comenzar con los desafíos oficiales. Para su primer juego en LaLiga, llega tras dos derrotas en los últimos amistosos: 3-2 ante el Como de Italia y 3-1 con el Málaga. Además, lamenta la ostensible baja de Isco Alarcón, que sufrió una fractura de peroné. “Tenemos que estar pensando en los que sí están, para afrontar este partido ante un rival complicado que ha ascendido de la mejor manera posible”, manifestó el DT, antes de la visita al estadio Martínez Valero.

El Betis 2025-2026

Con un valor de mercado de 154,5 millones de euros (US$ 181 millones), según Transfermarkt, el Betis cuenta con la novena plantilla más valorizada de LaLiga. Hasta la fecha, han sumado varios nombres nuevos: Rodrigo Riquelme (proveniente del Atlético de Madrid), el zaguero argentino Valentín Gómez (ex Vélez), el lateral Junior Firpo (desde el Leeds), los porteros Pau López y Álvaro Valles, y el volante colombiano Nelson Deossa (desde el Monterrey). De igual manera, lamenta bajas como la del estadounidense Johnny Cardoso (se fue al Atlético por 24 millones de euros), el joven Jesús Rodríguez (al Como italiano), y los laterales Youssouf Sabaly y Romain Perraud.

Si bien el mercado de pases ha estado movido, todavía no finaliza para el Betis. “El mercado no está cerrado... hasta que no se cierre no voy a dar una opinión. Cuando se termine se comparará con el de la pasada temporada, pero serán los rendimientos los que van a evaluar. Si está abierto siempre espero algo, hasta el último día pueden entrar y salir jugadores”, reconoció el DT. En ese afán de seguir sumando, hay alguien que le quita el sueño a los verdiblancos: el brasileño Antony. “Tenemos un conocimiento mutuo y por supuesto que sería un gran refuerzo”, apuntó el chileno, que sueña con la permanencia del atacante, cuyo pase le pertenece al Manchester United.

El Ingeniero tiene contrato con el Betis por un año más, hasta junio de 2026. El proceso de renovación se ha dilatado. “Preocupación de si voy a continuar o no, no tengo ninguna. Tengo una carrera hecha y quiero seguir vigente mientras siga con ganas de seguir”, declaró en rueda de prensa. “No depende de mí renovar un contrato, estaremos el tiempo que se determine y que yo considere que podamos seguir haciendo cosas importantes. No es un tema prioritario”, añadió el chileno, que comenzará su sexta temporada como verdiblanco.