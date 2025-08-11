SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Grandes problemas para Manuel Pellegri: Betis pierde a una de sus principales figuras a días del inicio de LaLiga

Isco Alarcón salió en muletas del estadio La Rosaleda de Málaga, después de una fuerte entrada del local David Larrubia, en la derrota 3-1 de los sevillanos. La estrella del Ingeniero estará cerca de tres meses sin jugar y se perderá más de una docena de duelos.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Isco Alarcón sale decepcionado del estadio de Málaga. FOTO: Málaga FC.

Real Betis cerró su pretemporada con una dura caída de 3-1 ante Málaga, equipo de la segunda categoría, el sábado pasado en el Trofeo Costa del Sol. Derrota que, seguramente, pasó a un segundo plano después de que Manuel Pellegrini perdiera a su gran estrella.

Isco Alarcón recibió una dura patada del puntero malagueño David Larrubia, quien golpeó fuertemente el tobillo izquierdo del exjugador de Real Madrid, el mismo que se operó hace un año. El nativo de Benalmádena dio evidentes muestras de dolor y tuvo que ser sustituido.

Además, abandonó el estadio La Rosaleda en muletas y puso completamente en alerta al equipo del Ingeniero que el fin de semana confirmó la peor de las noticias: “Isco sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo”.

Tras conocer el diagnóstico, el victimario se excusó a través de sus redes sociales: “Hola a todos. Lo primero de todo, volver a disculparme con Isco Alarcón, y desearle pronta recuperación y que no sea nada grave. Todo el que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño, a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí”.

Decisiones directivas

Baja sensible que impedirá al malagueño presentarse al estreno en LaLiga, el próximo lunes 18 de agosto, en Elche. No solo eso, de acuerdo con las informaciones de los medios locales Isco estará tres meses sin jugar.

A priori, cerca de 14 enfrentamientos, una docena del torneo local y al menos un par de la fase de liga de la Europa Legue, torneo internacional en el que lo sevillanos son cabezas de serie.

A pesar de la larga ausencia de Alarcón, los dirigentes de la institución verdiblanca anunciaron que no debería haber más cambios en el plantel, a pesar de que la ventana de mercado cierra el 1 de septiembre.

“La desafortunada lesión de Isco no cambia el plan de ruta, la plantilla adolece ahora mismo de un perfil más posicional. No podemos olvidar que tenemos una plantilla equilibrada. A falta de terminar el mercado, hay que poner en valor el trabajo de la dirección deportiva. Si Lo Celso no estuviera en el plantel, su vuelta sería un clamor popular. Gio está y vamos a ser capaces de revertir el infortunio de la lesión de Isco”, afirmó el director deportivo Manu Fajardo en la presentación del refuerzo colombiano Nelson Deossa.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniIsco AlarcónMálaga

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Sky y Air Canada firman acuerdo para compartir red en la región

Persecución en Valparaíso: detienen a menores que robaron auto, atropellaron a un carabinero y terminaron chocando

Squella presiona para que Chile Vamos y Demócratas sellen pacto parlamentario: “Para lograr mayoría en la Cámara eso es clave”

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Latam y Santander renuevan su histórica alianza para acumular millas y canjear premios

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

5.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Maluma detiene su concierto y regaña a una mujer que llevó a su bebé de un año

Maluma detiene su concierto y regaña a una mujer que llevó a su bebé de un año

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Servicios

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Rating del domingo 10 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 10 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana
Chile

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Persecución en Valparaíso: detienen a menores que robaron auto, atropellaron a un carabinero y terminaron chocando

Squella presiona para que Chile Vamos y Demócratas sellen pacto parlamentario: “Para lograr mayoría en la Cámara eso es clave”

Presidente de las aseguradoras y nueva modalidad de Fonasa: “El trato directo no mejoraría en nada los problemas que tiene la licitación”
Negocios

Presidente de las aseguradoras y nueva modalidad de Fonasa: “El trato directo no mejoraría en nada los problemas que tiene la licitación”

Sky y Air Canada firman acuerdo para compartir red en la región

Latam y Santander renuevan su histórica alianza para acumular millas y canjear premios

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Internacional por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Internacional por la Copa Libertadores

Grandes problemas para Manuel Pellegri: Betis pierde a una de sus principales figuras a días del inicio de LaLiga

Dónde y a qué hora ver a Cerro Porteño vs. Estudiantes por la Copa Libertadores

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí
Mundo

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Trump anuncia que “liberará” este lunes a Washington de la delincuencia: “La escoria desaparecerá”

Sergey V. Kiriyenko, el tecnócrata ruso que implementa la agenda de Putin y maneja los aspectos políticos de la guerra en Ucrania

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?