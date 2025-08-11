Grandes problemas para Manuel Pellegri: Betis pierde a una de sus principales figuras a días del inicio de LaLiga

Real Betis cerró su pretemporada con una dura caída de 3-1 ante Málaga, equipo de la segunda categoría, el sábado pasado en el Trofeo Costa del Sol. Derrota que, seguramente, pasó a un segundo plano después de que Manuel Pellegrini perdiera a su gran estrella.

Isco Alarcón recibió una dura patada del puntero malagueño David Larrubia, quien golpeó fuertemente el tobillo izquierdo del exjugador de Real Madrid, el mismo que se operó hace un año. El nativo de Benalmádena dio evidentes muestras de dolor y tuvo que ser sustituido.

Además, abandonó el estadio La Rosaleda en muletas y puso completamente en alerta al equipo del Ingeniero que el fin de semana confirmó la peor de las noticias: “Isco sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo”.

Tras conocer el diagnóstico, el victimario se excusó a través de sus redes sociales: “Hola a todos. Lo primero de todo, volver a disculparme con Isco Alarcón, y desearle pronta recuperación y que no sea nada grave. Todo el que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño, a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí”.

Decisiones directivas

Baja sensible que impedirá al malagueño presentarse al estreno en LaLiga, el próximo lunes 18 de agosto, en Elche. No solo eso, de acuerdo con las informaciones de los medios locales Isco estará tres meses sin jugar.

A priori, cerca de 14 enfrentamientos, una docena del torneo local y al menos un par de la fase de liga de la Europa Legue, torneo internacional en el que lo sevillanos son cabezas de serie.

A pesar de la larga ausencia de Alarcón, los dirigentes de la institución verdiblanca anunciaron que no debería haber más cambios en el plantel, a pesar de que la ventana de mercado cierra el 1 de septiembre.

“La desafortunada lesión de Isco no cambia el plan de ruta, la plantilla adolece ahora mismo de un perfil más posicional. No podemos olvidar que tenemos una plantilla equilibrada. A falta de terminar el mercado, hay que poner en valor el trabajo de la dirección deportiva. Si Lo Celso no estuviera en el plantel, su vuelta sería un clamor popular. Gio está y vamos a ser capaces de revertir el infortunio de la lesión de Isco”, afirmó el director deportivo Manu Fajardo en la presentación del refuerzo colombiano Nelson Deossa.

