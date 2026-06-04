Exsubsecretaria Quintana se reúne con Kast y apunta sus dardos a Alvarado: “El plan (de seguridad) se le entregó a Interior y ahí quedó”

No fue para ofrecerle una nueva función en La Moneda ni para limar alguna aspereza. El Presidente José Antonio Kast solo quería tener una última conversación con la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

La militante del Partido Nacional Libertario (PNL) llegó caminando hasta Palacio poco antes de las 15.30 horas. La invitación fue extendida durante la tarde del martes desde Presidencia, apenas horas después de que se concretara la renovación total de la segunda línea del Ministerio de Seguridad, salida que la incluyó a ella y al exsubsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet.

La reunión se extendió por poco más de una hora. Según conocedores del encuentro, el Mandatario le explicó las razones detrás de su salida y le transmitió que el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, requería conformar un equipo de subsecretarios de su confianza para iniciar una nueva etapa en la cartera.

Al abandonar La Moneda, Quintana intentó evitar a la prensa que esperaba su salida. Visiblemente incómoda, repitió varias veces que no comentaría el contenido de la conversación. “No voy a contar nada”, dijo escuetamente antes de retirarse.

Sin embargo, un par de horas antes de ese encuentro, concedió una extensa entrevista al podcast Cómo te lo explico, emitido por La Tercera, donde abordó por primera vez su salida del gobierno, defendió el trabajo realizado por la exministra Trinidad Steinert y entregó una versión distinta respecto de la controversia que terminó golpeando a la cartera: la existencia (o no) del plan nacional de seguridad.

Frente a los cuestionamientos que surgieron durante las últimas semanas respecto de ese documento, la exsubsecretaria fue categórica.

“El plan sí existe. El plan existió siempre”, afirmó.

Incluso ironizó con un episodio que fue parte de las controversias que cruzaron su gestión: cuando señaló que los diputados esperaban un “librito anillado” detallando la estrategia del ministerio. “No estaba anillado, pero sí corcheteado”, sostuvo.

Según explicó, el documento fue elaborado y posteriormente remitido al Ministerio del Interior para su revisión. “Ese documento se le entregó al Ministerio del Interior”, aseguró.

Consultada respecto de qué fue exactamente lo que la exministra Steinert intentó exponer durante su presentación ante el Congreso, Quintana respondió que no se trataba del plan propiamente tal, sino de una exposición asociada a ese trabajo.

“No, ese era un discurso que era para presentar parte del plan. Aparte del plan se llevaba el PPT, que no dejaron que leyera”, señaló.

La exautoridad fue más allá cuando se le preguntó por qué el documento nunca terminó siendo presentado oficialmente. “Es que el plan se le entregó al Ministerio del Interior y ahí quedó”, respondió.

Si bien evitó atribuir responsabilidades directas a la cartera encabezada por Claudio Alvarado, insistió en que el documento dejó de estar bajo la órbita de Seguridad una vez que fue enviado a Interior .

“No le atribuyo nada. Lo que te puedo decir es que se entregó al Ministerio del Interior”, sostuvo.

Más adelante, consultada respecto de si el texto debía ser visado antes de darse a conocer, reconoció desconocer qué ocurrió una vez que llegó a manos de Interior.

“Lo que pasa es que esto no es una decisión que pasara por mí. No sé cuál fue el motivo. Me imagino que porque el Ministerio del Interior es como el gabinete del Presidente. Asumo que es por eso. No sé cuál fue la dinámica”, explicó.

Sus declaraciones constituyen las críticas más explícitas realizadas hasta ahora por una exautoridad al manejo de La Moneda.

En la conversación, Quintana también salió en defensa de quien fuera su jefa durante los primeros meses de gobierno.

“Faltó apoyo. Desde el punto de vista comunicacional, faltó apoyo a Trinidad Steinert”, sostuvo. Y añadió: “Tengo un buen diagnóstico del trabajo que ella hizo mientras estuvo”.

Las dos exautoridades de Seguridad, Trinidad Steinert y Ana Victoria Quintana. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La exsubsecretaria, de todas formas, evitó cuestionar la decisión de removerla del cargo. Por el contrario, aseguró que consideraba completamente probable que su salida ocurriera una vez producido el cambio de ministro.

“Sí, esperaba que me pidieran la renuncia. Está dentro de lo esperado y lo lógico, particularmente en un ministerio tan delicado. Cuando una persona es nueva, tiene que empezar a conocer de qué se trata”, afirmó.

De hecho, sostuvo que la posibilidad estaba presente desde el momento en que Steinert abandonó el gabinete . “Era lo esperable que me pidieran la renuncia. De hecho, cuando la exministra dejó el cargo, para mí era parte del proceso presentar la renuncia de manera conjunta”, indicó.

Quintana relató que la noche del lunes fue informada de una reunión con Arrau, aunque sin explicarle el motivo de la citación.

“El lunes en la noche me avisaron que había una reunión con el ministro Arrau, no me dijeron el motivo”, recordó.

Sin embargo, dijo haber comprendido inmediatamente cuál podía ser el desenlace. “Pensé que estaba dentro de las alternativas que me la pidieran”, comentó.

La historia ya es conocida. Esa cita se concretó a las ocho de la mañana del martes en las oficinas del Ministerio de Seguridad.

“Fue supercordial. Me informó que era necesario que presentara la renuncia porque él tenía que hacer una reestructuración. Me pareció lógico”, relató.

Según detalló, el encuentro duró apenas unos minutos. “Diez minutos, quizás menos. Fue muy breve”.

Consultada respecto de si habría preferido que fuera el propio Presidente quien le comunicara la decisión, evitó realizar reproches.

“Lo que pasa es que no está dentro de mis códigos. Quizás estas señales que algunos perciben, no es algo que me sorprenda tanto (...). Yo entiendo que el ministro cuando te comunica la decisión, lo que está haciendo es comunicar la decisión del Presidente”.

Pese a su salida, Quintana tampoco cerró la puerta a seguir colaborando con la administración si fuese convocada nuevamente .

“Cuando yo fui convocada, colaboré con el gobierno. Me parece que experiencia técnica tengo. Si a mí me convocaran a otra área, tendría que evaluar, dependiendo de mis competencias”, concluyó.