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    Kast pide a Andrés Jouannet continuar trabajando en el Segundo Piso de La Moneda

    El Presidente se reunió con el ahora exsubsecretario luego de que Martín Arrau le comunicara que no seguiría en el Ministerio de Seguridad.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena

    A eso de las 11.45 horas, Andrés Jouannet llegó hasta La Moneda para sostener una reunión con el Presidente José Antonio Kast. El encuentro se produjo pocas horas después de que el ahora exsubsecretario se reuniera con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien le comunicó formalmente que no continuaría formando parte del equipo ministerial.

    La cita en Palacio se dio, además, en medio de las reacciones que había generado su salida. Durante la mañana, dirigentes de Renovación Nacional, Demócratas e incluso sectores de Evópoli hicieron públicas sus críticas a la decisión y destacaron el rol que Jouannet había desempeñado en la instalación del nuevo ministerio y en la tramitación de la agenda de seguridad en el Congreso.

    Según conocedores de la conversación, el Mandatario le transmitió que la decisión de remover a los subsecretarios respondía a una lógica asociada a la llegada de Arrau al ministerio y a la necesidad de fortalecer su posición al mando de la cartera. En esa línea, Kast le explicó que consideraba razonable que el nuevo ministro pudiera trabajar con un equipo de su confianza y con el que se sintiera cómodo para enfrentar los desafíos de una de las áreas más sensibles del gobierno.

    Pero junto con esa explicación, el Presidente también quiso entregar una señal política y personal al exsubsecretario. En la reunión le manifestó que valoraba el trabajo que había desarrollado durante estos meses y que su salida del ministerio no implicaba un quiebre con el Ejecutivo.

    Por el contrario, Kast le transmitió que su intención es que siga colaborando con el gobierno desde otras funciones.

    La conversación abordó precisamente alternativas para mantenerlo vinculado a la administración. Así se zanjó que, por ahora, se incorpore al Segundo Piso de La Moneda, donde podría desempeñar labores junto al jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval. El Presidente, en todo caso, también se mostró disponible a revisar otras fórmulas que permitan aprovechar la experiencia política y parlamentaria del exdiputado.

    Durante la jornada, varios dirigentes hicieron ver al gobierno que la salida de Jouannet era distinta a la de Ana Victoria Quintana. Mientras la remoción de esta última era una posibilidad que venía comentándose desde hace semanas, la del representante de Amarillos generó inquietud en sectores que valoraban su capacidad de interlocución política.

    Además, le transmitieron que su participación en el Ejecutivo era relevante para que el gobierno tuviera un sello “transversal” al incorporar personeros ligados al centro político.

    En el Congreso, de hecho, era visto como uno de los principales puentes del Ejecutivo con parlamentarios de distintos sectores. Su experiencia legislativa y su despliegue en la tramitación de proyectos de seguridad le permitieron construir relaciones que trascendían a las fuerzas que integran la coalición de gobierno.

    Esa consideración también influyó en la forma en que se manejó su salida. Distintas fuentes coinciden en que la presión y las gestiones realizadas por dirigentes políticos durante la jornada contribuyeron a que el exsubsecretario terminara recibiendo una señal explícita de respaldo por parte del Presidente.

    Consultado por las nuevas funciones que tendrá el ahora exsubsecretario, Arrau confirmó que “él va a estar colaborando en el gobierno en otra función”.

    Más sobre:Martín ArrauJosé Antonio KastLa Tercera

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