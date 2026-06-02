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    Política

    Bachelet aterriza en China y prepara cita con canciller Wang Yi para afianzar apoyo a su candidatura a la ONU

    La exmandantaria tiene entre sus planes poder concretar en el futuro también un encuentro con el Presidente chino, Xi Jinping, en su esfuerzo por reunirse con los líderes de los cinco estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que poseen poder de veto. En su paso reciente por París, ya concretó la primera de estas reuniones, al ser recibida por Emmanuel Macron.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Javier Torres/Aton Chile

    La expresidenta Michelle Bachelet aterrizó este martes en China, como parte de su periplo internacional en busca de apoyos a su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

    En sus horas en suelo asiático, la también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU se ha concentrado en preparar su encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi.

    Se espera que la reunión de Bachelet con el canciller de Xi Jinping se concrete en horas de este miércoles en Beijing. La diferencia horaria entre Chile y China es de 12 horas, por lo que es probable que el encuentro se produzca cuando en territorio nacional sea recién de madrugada.

    El despliegue internacional previo de la ex jefa de Estado ya había encontrado buena recepción por parte de China, cuando en octubre de 2025 el mismo canciller Yi tuvo elogios para la chilena tras un encuentro en la capital de ese país.

    El secretario de Estado destacó su papel en el avance de una asociación estratégica integral entre China y Chile durante su presidencia y sus contribuciones a la igualdad de género como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, consignó en esa ocasión China Daily.

    Asimismo, Wang destacó a Bachelet como una “figura política de renombre mundial” y una “amiga de larga data del pueblo chino”, según el mismo medio.

    Esa no es la única señal que ha recibido en su cruzada por parte del gigante asiático. Además, en septiembre pasado, el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, dijo que “la señora Bachelet goza del respeto de muchos países, incluida China”.

    Con todo, la expectativa de la expresidenta es poder concretar en el futuro también un encuentro con el Presidente Xi Jinping, en su esfuerzo por reunirse con los líderes de los cinco estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que poseen poder de veto. Ese grupo además lo integran Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia.

    En su paso reciente por París, Bachelet ya concretó la primera de estas reuniones, al ser recibida por el líder francés, Emmanuel Macron.

    Así, Bachelet también apuesta en su cruzada a tener un encuentro con Donald Trump, de Estados Unidos; Keir Starmer, del Reino Unido, y Vladimir Putin, de Rusia.

    Más sobre:Michelle BacheletChinaONUNaciones UnidasWang YiXi Jinping

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