¿Qué habría pasado si en vez de comprar un iPhone o un Galaxy en 2021 hubieras adquirido acciones de Apple y Samsung?

El iPhone es el producto estrella de Apple y el Galaxy, el de Samsung.

Los eventos Cyber dinamizan con fuerza al comercio. En pocas horas los flujos se disparan entre las miles de ofertas que para comprar desde departamentos y autos, hasta muebles, ropa y, por supuesto, productos tecnológicos. Entre estos últimos, los más populares son como siempre los smartphones y aunque la totalidad sirve para hablar, conectarse a Internet y mandar mensajes por Whatsapp, las diferencias de precios son considerables.

En ese contexto, XTB hizo un ejercicio interesante al enfrentar una decisión de compra frente a una inversión. Más precisamente, se propuso responder una pregunta simple: Qué hubiera pasado si en vez de comprar un iPhone o un Galaxy top de línea se hubiera decidido comprar acciones de los fabricantes de esos aparatos.

De acuerdo a la plataforma de inversiones, en el CyberDay de 2021 un iPhone 13 Pro Max tenía un costo de $1.209.990. Si esa persona hubiera destinado ese monto a comprar acciones de Apple, hoy tendría $3.840.933.

El iPhone 17e

Algo similar pasa con el Galaxy S21 Ultra 5G de 128 GB.

En ambos casos, la inversión no solo superó con holgura el precio actualizado del teléfono, sino que también preservó y amplió el poder de compra frente a una inflación acumulada de 36,9% en el período.

Lo que hubieran invertido el dinero del iPhone en 2021en acciones de Apple habrían acumulado un retorno nominal de 217,4% . Descontada la inflación, el retorno real alcanza 102,7%: la inversión vale hoy 2,03 veces el precio del teléfono ajustado por inflación, con una diferencia de $1.700.053 en poder de compra.

Samsung Galaxy S26 Ultra Alejandro Jofré

El caso Samsung es aún más favorable. Quien hubiera destinado los $1.199.990 del Galaxy a acciones de Samsung Electronics tendría hoy $4.977.000 , con un retorno nominal de 314,8%. El retorno real llega a 117,8%: 2,18 veces el precio ajustado del teléfono, con una diferencia de $1.933.802 en poder adquisitivo.

Tres efectos que explican la ganancia

El informe descompone el resultado en tres factores para, según sus palabras, “no confundir una ganancia aparente con una ganancia real”. El rendimiento del papel es el motor principal, dado que tanto Apple como Samsung experimentaron una fuerte revalorización en un período marcado por el auge del sector tecnológico.

Acciones de Apple han subido con fuerza desde 2021. Joshua Roberts

A eso se suma la depreciación del peso frente al dólar, que amplificó el resultado al convertir a pesos chilenos. La inflación, en tanto, “es el filtro que actúa como un descuento sobre la ganancia nominal y muestra cuánto de ese aumento se transformó realmente en mayor poder de compra”.

El análisis utiliza además precios ajustados por dividendos, ya que ambas compañías los reparten y usar solo el precio de cierre “subestimaría el retorno total”.

No es un juicio al consumo

XTB es explícito en que su ejercicio no pretende ser una crítica al gasto. “Un teléfono es consumo, entrega uso, disfrute y productividad durante años, algo que una acción no hace”, advierte el informe.

Samsung Electronics se ha convertido en gigante de US$ 1 billón. KIM HONG-JI

Lo que el ejercicio mide es exclusivamente el valor de la alternativa a la que se renunció: en un período de inflación relevante, tipo de cambio favorable a las divisas y fuerte revalorización tecnológica, el mismo dinero invertido en la empresa fabricante habría más que duplicado su poder de compra.

El informe usa el CyberDay como referencia temporal del ejercicio. El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, es la principal jornada de comercio electrónico del país. La serie de los últimos cinco años refleja lo que XTB describe como “una ocurrencia excepcional durante la pandemia, una normalización posterior y una recuperación gradual hasta nuevos máximos nominales”.