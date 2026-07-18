Declaran alerta roja para Cauquenes y Parral por riesgo de desborde del río Perquilauquén

La Dirección de Senapred Maule declaró alerta roja para las comunas de Cauquenes y Parral por riesgo de desborde del río Perquilauquén.

La decisión fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) informara que la estación hidrométrica “Río Perquilauquén en Quella”, ubicada en el sector Quella de la comuna de Cauquenes, en el límite con Parral, registró un aumento del caudal hasta alcanzar valores de umbral rojo.

Según Senapred, esta condición supone un incremento del riesgo para la población cercana al curso de agua, debido a la posibilidad de un desborde.

Con la declaración de la alerta roja, el organismo indicó que se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, considerando la extensión y severidad del evento.