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    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu

    Las producciones nacionales Herencia y Petra y el Sol obtuvieron la clasificación para competir por una nominación a los Premios Oscar tras imponerse en el Festival Internacional de Cine de Lebu. A ellas se suma la mexicana Domingo Familiar del director Gerardo del Razo, ganadora de la competencia de Ficción Internacional.

    Por 
    Equipo de Culto
    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu

    El Festival Internacional de Cine de Lebu (CINELEBU) volvió a convertirse en una plataforma de proyección mundial para el cine latinoamericano. Tras la reciente ceremonia de premiación de su edición 2026, tres cortometrajes obtuvieron la clasificación para ingresar a la carrera por una nominación a los premios Oscar: los chilenos Herencia y Petra y el Sol, además de la producción mexicana Domingo Familiar.

    La noticia tiene un significado especial para el cine nacional. En el caso de Herencia, dirigido por Cristóbal Miranda, se trata de un proyecto nacido en el contexto universitario y desarrollado de manera independiente.

    “Estamos completamente atónitos con esto. Ninguno de nosotros pensó que un proyecto que nació en un ramo universitario y que se hizo con algunos ahorros que yo tenía fuera a llegar tan lejos”, afirma Miranda.

    El realizador explica que el cortometraje surgió desde su interés por el cine de terror psicológico, pero también desde una reflexión sobre los ciclos de violencia que se heredan dentro de las familias.

    “Herencia habla de cómo muchas veces repetimos los mismos patrones dañinos de nuestros padres. Pero también busca dejar una reflexión: aunque existan cadenas familiares muy difíciles de romper, finalmente es uno mismo quien debe decidir detener ese ciclo y cortar con esa herencia de dolor”, señala a través de un comunicado.

    El director destaca además el valor que tiene que una oportunidad de alcance mundial nazca desde una región de Chile.

    “Que un festival como CINELEBU, que nace desde una región como el Biobío, tenga la capacidad de abrir una puerta tan importante como la clasificación a los Premios Oscar demuestra que el talento y las buenas historias pueden surgir desde cualquier lugar”, sostiene en el mismo texto.

    Más chilenos

    La segunda producción chilena que obtuvo el pase a la carrera por los Oscar fue Petra y el Sol, cortometraje de animación en técnica stop motion dirigido por Malu Furche y Stefania Malacchini.

    La historia nació a partir de una investigación sobre los deshielos y los objetos que emergen desde la nieve después de décadas ocultos. A partir de esa premisa, sus directoras desarrollaron una historia ambientada en el sur de Chile que aborda temas como la soledad, el cuidado y el afecto.

    “Estamos muy felices por el festival y también por la trayectoria que ha tenido el corto. El stop motion es una técnica muy colaborativa, artesanal y lenta, por lo que este reconocimiento también visibiliza el enorme trabajo de todo el equipo detrás de la película”, señala Malu Furche.

    Las realizadoras también destacan que el cortometraje pone en el centro a una protagonista poco habitual en la animación: una mujer de la tercera edad, autónoma e independiente, cuya historia se desarrolla en un paisaje inspirado en el sur chileno.

    “Nos parece importante celebrar los oficios y el trabajo hecho a mano. También nos gusta que la película hable de la soledad, del cuidado y del cariño desde una mirada menos estereotipada, en un entorno donde el paisaje del sur de Chile se transforma casi en un personaje más”, explica Stefania Malacchini.

    Junto a las producciones chilenas, la clasificación a los Premios Oscar también fue obtenida por Domingo Familiar, del director mexicano Gerardo Del Razo, ganadora de la competencia de Ficción Internacional.

    Cabe destacar que CINELEBU es el único festival del Cono Sur que califica cortometrajes para los Premios Oscar, permitiendo que obras surgidas desde Chile y Latinoamérica puedan aspirar a uno de los mayores reconocimientos de la industria cinematográfica mundial.

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