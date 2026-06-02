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    Hallan cuerpo maniatado y envuelto en una sábana al interior de una zanja en Lampa

    Personal de Carabineros llegó al lugar tras un llamado al 133 que alertaba la presencia del cadáver.

    Por 
    Luis Cerda

    Un cadáver fue encontrado la tarde de este lunes a un costado de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Lampa, Región Metropolitana.

    De acuerdo con información preliminar de Carabineros, el hallazgo fue reportado cerca de las 17.00 horas mediante una llamada al nivel de emergencias 133, en la que se alertó sobre la presencia de un cuerpo en las cercanías del kilómetro 31,7 de la Ruta 5 Norte, por la vía local.

    Al concurrir al lugar, personal policial constató la presencia de un cuerpo sin vida al interior de una zanja ubicada a un costado de la ruta.

    Según los primeros antecedentes, la víctima se encontraba maniatada y envuelta en una sábana.

    Carabineros realiza las primeras diligencias en el sitio del suceso mientras permanecía a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público.

    Más sobre:PolicialCarabinerosLampa

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