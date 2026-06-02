Contraloría advierte a 15 alcaldes por no actualizar sus declaraciones sobre intereses y patrimonio

Quince alcaldes de distintas zonas del país fueron apercibidos por la Contraloría General de la República (CGR) , luego de constatar que no presentaron actualizaciones obligatorias de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP).

La advertencia de la CGR, emitida el 27 de mayo a través de oficios remitidos a cada autoridad, otorgó 10 días hábiles a las jefaturas edilicias para enviar sus declaraciones.

En caso de mantenerse el incumplimiento, el organismo iniciará los procedimientos sancionatorios formales, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.

Según explican desde Contraloría, esa misma norma legal señala las sanciones a las que se exponen quienes incumplan el apercibimiento efectuado por la Contraloría y que van desde una multa de entre 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) (es decir, entre $357.530 y $3.575.300) o, incluso, la destitución del cargo si, pasados cuatro meses desde la sanción inicial, la autoridad sigue sin regularizar su DIP.

Los alcaldes apercibidos corresponden a las siguientes comunas: