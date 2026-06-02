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    Contraloría advierte a 15 alcaldes por no actualizar sus declaraciones sobre intereses y patrimonio

    La advertencia de la CGR, emitida el 27 de mayo, otorgó 10 días hábiles a las jefaturas edilicias para enviar sus declaraciones.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Quince alcaldes de distintas zonas del país fueron apercibidos por la Contraloría General de la República (CGR), luego de constatar que no presentaron actualizaciones obligatorias de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP).

    La advertencia de la CGR, emitida el 27 de mayo a través de oficios remitidos a cada autoridad, otorgó 10 días hábiles a las jefaturas edilicias para enviar sus declaraciones.

    En caso de mantenerse el incumplimiento, el organismo iniciará los procedimientos sancionatorios formales, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.

    Según explican desde Contraloría, esa misma norma legal señala las sanciones a las que se exponen quienes incumplan el apercibimiento efectuado por la Contraloría y que van desde una multa de entre 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) (es decir, entre $357.530 y $3.575.300) o, incluso, la destitución del cargo si, pasados cuatro meses desde la sanción inicial, la autoridad sigue sin regularizar su DIP.

    Los alcaldes apercibidos corresponden a las siguientes comunas:

    • Rabindranath Acuña, Municipalidad de San Rosendo, Región del Biobío.
    • Carlos Correa, Municipalidad de Empedrado, Región del Maule.
    • Alejandro Cuminao, Municipalidad de Melipeuco, Región de La Araucanía.
    • Patricio Fernández, Municipalidad de Cabo de Hornos, Región de Magallanes.
    • Juan Galdames (quien se mantiene con una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno), Municipalidad de Rinconada, Región de Valparaíso.
    • Emilio González, Municipalidad de Los Muermos, Región de Los Lagos.
    • Víctor González, Municipalidad de Los Sauces, Región de La Araucanía
    • Guillermo Martínez, Municipalidad de Toltén, Región de La Araucanía
    • Roberto Pérez, Municipalidad de San José de Maipo, Región Metropolitana
    • Adriana Rivera, Municipalidad de Sierra Gorda, Región de Antofagasta
    • Fernando Rodríguez, Municipalidad de Santo Domingo, Región de Valparaíso
    • Rolando Silva, Municipalidad de Quintero, Región de Valparaíso
    • Orlando Vargas, Municipalidad de Arica, Región de Arica y Parinacota
    • Jaime Vásquez, Municipalidad de Lota, Región del Biobío
    • Félix Vita Manquepi, Municipalidad de Alto Biobío, Región del Biobío
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