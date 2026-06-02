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    Escrutinio en Colombia coincide con el preconteo: HRW, ONU, UE y OEA refutan denuncia de Petro sobre “posible fraude”

    El escrutinio final de la primera vuelta de las presidenciales en Colombia coincide con el preconteo anunciado el pasado domingo, día de las votaciones, anunció este martes la Registraduría Nacional.

    Por 
    France 24
    Gustavo Petro, presidente de Colombia, votando durante las elecciones legislativas, en Bogotá.

    La Registraduría Nacional de Colombia, entidad encargada de la organización de las elecciones, corroboró este martes 2 de junio que el conteo oficial de los votos de la primera vuelta de los comicios presidenciales, del pasado domingo 31 de mayo, “registra un nivel de coincidencia del 99,94%” respecto al conteo inicial, culminado a pocas horas del cierre de urnas en la nación latinoamericana.

    Con el escrutinio definitivo en el 99,98%, la entidad detalló que solo quedan 33 mesas por contar de las más de 122.000 instaladas en todo el territorio. Estos puntos de votación no han sido validados “debido a condiciones climáticas que han impedido el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales”.

    Así, la Registraduría revalida al abogado y empresario derechista que se presentó como independiente, Abelardo de la Espriella, como el candidato más votado -con 10,3 millones de sufragios (43,7%)-, seguido por el candidato oficialista, el izquierdista Iván Cepeda, con 9,6 millones de respaldos (40,9%).

    La previa de la segunda vuelta presidencial–programada para el próximo 21 de junio, debido a que ninguno de los dos candidatos obtuvo más del 50% de los votos– ha estado marcada por las denuncias de supuesto fraude electoral por parte del mandatario, que, a su vez, recibe críticas dentro y fuera del país, incluida la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, al cuestionar al sistema electoral de su país.

    Por meses, previo a las elecciones, Petro ha insistido en una supuesta falta de transparencia y garantías en el sistema electoral colombiano, aunque por ahora no ha mostrado pruebas contundentes.

    “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, expresó el mandatario el domingo por la noche, después de asegurar que el sistema informático tenía “800.000 personas adicionales” a las del censo electoral.

    Aunque inicialmente su candidato, Iván Cepeda, secundó las críticas de Petro, el lunes 1 de junio matizó al tono tras señalar que, si bien esperaría a que concluyera el conteo oficial, reconoció que no han encontrado “evidencias de irregularidades protuberantes” en el escrutinio de votos, vigilado atentamente por miembros de su campaña.

    “No hemos encontrado, en este momento del desarrollo de esta labor, evidencias de hechos que sean de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, sostuvo Cepeda en una rueda de prensa.

    La Registraduría insistió este martes en que la compatibilidad cercana al 100% entre el conteo inicial y el oficial “evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso”.

    El conteo oficial de los sufragios es responsabilidad de comisiones integradas por jueces, notarios y otras autoridades, quienes revisan las actas mesa por mesa, resuelven reclamaciones e impugnaciones y corrigen posibles errores de transcripción.

    Este proceso se coteja con los primeros resultados, basados en el conteo de votos que hacen los ciudadanos nombrados como jurados electorales, en presencia de testigos y autoridades.

    La Registraduría apuntó que antes de la segunda vuelta entre De la Espriela y Cepeda el 21 de junio, “se reforzarán las capacitaciones virtuales a los jurados de votación, así como a los miembros de las comisiones escrutadoras”.

    La entidad adelantó que invitará a las organizaciones políticas “a participar en los procesos de auditoría y revisión de cada uno de los componentes de las elecciones” en la segunda vuelta.

    Petro insiste en un “posible fraude”

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, insistió este martes en tener pruebas de un “posible fraude”, que describió en una extensa publicación en redes sociales.

    Petro aseguró que el censo electoral de la Registraduría Nacional tenía inscritos a 41.421.973 electores hasta “cinco días antes de las elecciones”. Sin embargo, según sostuvo, el sistema fue modificado dos veces el 26 de mayo “a la 1.21.35 pm y la segunda a las 7.21.13 pm”.

    Las modificaciones habrían repercutido en un incremento del censo electoral hasta los 42.307.373 de votantes. “La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”, apuntó Petro.

    El mandatario señaló que, además, hubo un aumento de cerca de 1.500 mesas de votación en el sistema de cómputo.

    En paralelo, el líder izquierdista señaló que en el software del preconteo aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos, “que es la cifra máxima (de personas) que pueden votar en las horas de elección”. “Muchas llegan a 700 votos”, señaló el líder del Ejecutivo.

    Para Petro, en esas mesas “se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda”. “Puedo probar ante autoridad competente estos hechos”, escribió.

    Horas después, con el fin inminente del escrutinio oficial anunciado por la Registraduría, Petro volvió a publicar en su cuenta de X. “Intentan cerrar rápidamente los escrutinios para no verificar mi denuncia”, condenó.

    El presidente solicitó al registrador nacional, Juan Hernán Penágos, que se examinen las 5.300 mesas, cuya información se comprometió a facilitar, después de advertir que “si no se hace esta operación y cierran los escrutinios, pasará este tema a la Justicia”.

    HRW, ONU, UE y OEA refutan los cuestionamientos de Petro

    Tras las acusaciones del Ejecutivo por posibles irregularidades en el desarrollo de los comicios, múltiples organismos internacionales y observadores electorales defendieron la labor de la Registraduría Nacional.

    Este martes, la misión electoral de la Unión Europea declaró que descarta “cualquier manipulación” de los datos en el conteo preliminar y el escrutinio de los votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

    Asimismo, el Instituto Republicano Internacional (IRI) destacó este martes en su declaración preliminar sobre las elecciones que su misión de observación se sintió “alentada por el profesionalismo, la capacidad y la resiliencia demostrados por las autoridades electorales a pesar de los ataques infundados a su credibilidad”.

    El IRI condenó “las reiteradas e infundadas acusaciones de fraude electoral, las inquietudes sobre el software electoral y las afirmaciones de falta de transparencia, promovidas principalmente por el presidente Gustavo Petro (...) a pesar de las exhaustivas auditorías, los mecanismos de supervisión y las medidas de transparencia que no hallaron evidencia de manipulación sistémica”.

    Leonel Fernández, jefe de la misión electoral de la OEA -que desplegó a 96 observadores en 26 departamentos-, reconoció “el trabajo profesional de las autoridades electorales” y que “el conteo de votos se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos y que el material electoral fue custodiado en todo momento”.

    En la misma línea, el representante de la ONU Derechos Humanos, Scott Campbell, destacó el normal transcurso de la jornada democrática, sin reseñas de sospechas de irregularidades.

    El lunes, un día después de los comicios, la directora para América de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, expresó en X que “la comunidad internacional debe rodear a la Registraduría”, tras asegurar que “Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable”.

    En este contexto, la pregunta por responder es si Petro, quien sostuvo que no reconocería los resultados del preconteo, acepta finalmente el escrutinio oficial.

    Más sobre:ColombiaeleccionespreconteoPetroEscrutiniofraudeRegistraduría NacionalHRWONUUEOEAMundo

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