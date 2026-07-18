Presidente Kast afirma que el país sigue en una “situación crítica” por sistema frontal y asegura que ayudas a damnificados ya comenzaron

El Presidente José Antonio Kast aseguró este viernes que el país continúa enfrentando una “situación crítica” debido al sistema frontal que afecta a diez regiones, y afirmó que las ayudas para los damnificados ya comenzaron a entregarse en los sectores donde las condiciones meteorológicas lo permiten. Desde la Región del Maule, donde supervisó en terreno los efectos del evento, el Mandatario llamó a la población a evitar desplazamientos innecesarios y destacó el despliegue de los organismos encargados de la emergencia.

“Todavía estamos en una situación crítica en varias regiones. Este frente climático ha abarcado 10 regiones”, afirmó el jefe de Estado. No obstante, precisó que en aquellos lugares donde la intensidad del viento y las precipitaciones ha disminuido ya se están desplegando los primeros apoyos para las personas afectadas.

En ese contexto, insistió en que la prioridad sigue siendo resguardar la seguridad de la población y pidió evitar conductas que puedan aumentar los riesgos mientras persistan las lluvias. “Le insistimos a las personas que de no ser absolutamente necesario, no se desplacen por las distintas avenidas de las ciudades. Cada acción que podamos evitar de riesgo, aunque sea habitual en nuestras costumbres, tenemos que evitarla en estos días para poder colaborar con aquellas personas que lo están pasando mal”, sostuvo.

Despliegue en las zonas afectadas

Durante su recorrido, Kast destacó el trabajo coordinado de las instituciones que participan en la emergencia y valoró especialmente el despliegue de las Fuerzas Armadas en las evacuaciones y la asistencia a la población.

“Hay un despliegue completo y organizado de las Fuerzas Armadas a quienes le agradezco con mucho respeto a lo que han realizado en el despliegue territorial. Vemos cómo los ciudadanos agradecen la concurrencia de las fuerzas armadas a ayudar en evacuar ciertas situaciones”, señaló.

Asimismo, resaltó el monitoreo que ha realizado el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), organismo que, según indicó, ha permitido anticipar evacuaciones en sectores con riesgo de inundaciones y desbordes.

“Senapred ha estado muy atenta a los avisos, a las alertas preventivas para ir dejando territorios que pueden estar afectados por inundaciones o por desborde”, afirmó.

El Mandatario también extendió un reconocimiento a los funcionarios públicos, municipios, gobiernos regionales, Bomberos y organizaciones civiles que participan en la respuesta a la emergencia.

“Una vez más, agradecerle a todos los funcionarios públicos, a todos los integrantes de las municipalidades, de los gobiernos regionales por el esfuerzo que están realizando. Al igual que a bomberos y a toda la organización civil organizada que ahora va a pasar a tener también una posibilidad de aportar con aquellos chilenos que se han visto afectados y lo han perdido todo por este frente climático”, expresó.

Ayudas para los damnificados

Respecto de la asistencia a los afectados, Kast explicó que la distribución de recursos se está realizando de manera coordinada con los gobiernos regionales y los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), con el objetivo de focalizar las ayudas donde más se necesitan.

“En coordinación siempre, en esta utilización de los fondos de emergencia de los gobiernos regionales con los Cogrid, que tienen que focalizar estos recursos. Como les decía, ya en zonas aisladas hemos tenido la colaboración de distintas brigadas tanto de los gobiernos municipales, regionales, como de las Fuerzas Armadas para ir en asistencia de las personas más aisladas”, indicó.

En esa línea, insistió en que “la evacuación en distintas zonas ha contado con la colaboración de las fuerzas armadas. La ayuda también, tenemos que decirlo, tiene que ser canalizada de buena forma”.

El Presidente agregó que el Ministerio de Desarrollo Social desplegó a sus funcionarios y capacitó a equipos municipales para aplicar la ficha FIBE, instrumento que calificó como “absolutamente necesaria para la focalización de las ayudas”.

Finalmente, aseguró que existen recursos para continuar con la asistencia a los damnificados. “Algunas ayudas puntuales se están entregando, todas bien canalizadas vía Senapred, y esperamos que esto continúe. Como le digo, todavía estamos en un momento bastante crítico, pero la disponibilidad de recursos para ayudas de emergencia está” , afirmó.

No obstante, reconoció que la recuperación de infraestructura dañada requerirá un trabajo de más largo plazo. “Hay situaciones de infraestructura crítica que son de más largo aliento, como lo hemos visto en algunos canales importantes. Algo se ha avanzado pero aún falta bastante por lograr”, concluyó.