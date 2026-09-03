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    Parquemet prohíbe el uso de “hilo de competencia” para elevar volantines en todos sus parques urbanos

    La medida busca proteger a los usuarios, además de la flora y fauna de los parques.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Imagen-Volantines-17.jpg

    A propósito de las Fiestas Patrias y con la llegada de la primavera, la práctica de elevar volantín aumenta. En ese escenario, desde el Parque Metropolitano (Parquemet) anunciaron que está prohibido utilizar hilo curado o “hilo de competencia” para elevar volantines en los 22 parques urbanos de la RM.

    La decisión -según precisaron desde Parquemet- responde a las observaciones realizadas por los equipos de Parques Urbanos durante los últimos días, quienes han detectado que algunas personas están reemplazando el tradicional hilo curado por el denominado “hilo de competencia”.

    Desde el parque señalan que ese material, si bien se encuentra regulado y autorizado por la legislación chilena bajo determinadas condiciones, “presenta características de resistencia y capacidad de corte que Parquemet considera incompatibles con la seguridad de sus visitantes y con el cuidado de los ecosistemas presentes en sus parques”.

    La directora (s) de Parquemet, Marisol Torregrosa, señaló que su prioridad “es que las familias puedan disfrutar de nuestros parques de manera segura”.

    “Por eso hemos tomado la decisión de prohibir no solamente el hilo curado, que está prohibido por ley, sino también el hilo de competencia en todos nuestros Parques Urbanos. Queremos que el volantín siga siendo una tradición de septiembre, pero que podamos disfrutarla sin poner en riesgo a las personas, nuestros niños y niñas, ni tampoco nuestra flora y fauna”, sostuvo.

    Parque André Jarlan - Pedro Aguirre Cerda. la-tercera

    Cabe recordar que el hilo curado está prohibido en el país. Tanto su uso como su fabricación contemplan sanciones establecidas en la Ley N.º 20.700.

    Esa misma ley establece una diferencia entre el “hilo de competencia” y el hilo curado.

    En detalle, se indica que el hilo de competencia se encuentra permitido bajo condiciones específicas, entre ellas que sea fabricado y comercializado por personas autorizadas, que no sea vendido a menores de edad y que su utilización corresponda a personas mayores de edad inscritas en clubes o asociaciones de volantinismo.

    Además, su uso debe realizarse en lugares determinados por la autoridad municipal y bajo condiciones de seguridad establecidas por la normativa.

    En ese marco, se prohibió el uso de ese material en los parques urbanos, “atendiendo a las características de los espacios, la alta presencia de familias y niños, niñas y adolescentes, y la necesidad de resguardar tanto la integridad de las personas como la flora y fauna de estos parques”, indican desde el Parquemet.

    La jefa de la unidad de Parques Urbanos de Parquemet, Devaky del Río, precisó que, el hecho de que “un material esté autorizado por la normativa general no significa que deba ser utilizado en todos los espacios”.

    “En nuestros parques hemos evaluado sus características y hemos optado por una medida preventiva: aquí no se puede utilizar hilo de competencia”, aseveró.

    Parques Urbanos habilitados para elevar volantines

    Si bien, la prohibición de hilo curado y de hilo de competencia regirá en los 22 Parques Urbanos de la red Parquemet, desde el centro de turismo precisaron que solo en 14 parques se puede elevar con hilo convencional.

    De esa forma, hicieron un llamado a las familias “a disfrutar responsablemente de esta tradicional actividad de septiembre y revisar las condiciones y señaléticas de cada parque antes de elevar volantines”.

    Los parques habilitados son:

    • Parque de la Familia - Quinta Normal
    • Parque Mapocho Río - Quinta Normal / Cerro Navia
    • Parque La Hondonada - Cerro Navia
    • Parque Renato Leighton - Estación Central
    • Parque Pierre Dubois - Pedro Aguirre Cerda
    • Parque Cerrillos - Cerrillos
    • Parque La Bandera - San Ramón
    • Parque La Platina - La Pintana
    • Parque Mapuhue - La Pintana
    • Parque Brasil - La Granja
    • Parque La Castrina - San Joaquín
    • Parque Peñalolén - Peñalolén
    • Parque André Jarlan - Pedro Aguirre Cerda
    • Parque Mahuidahue - Recoleta
    Más sobre:SeguridadVolantinesParquemetParques Urbanos

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