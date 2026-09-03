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    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el US Open en vivo

    La raqueta nacional sale a la cancha este jueves por la segunda ronda contra Alexei Popyrin.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el US Open en vivo. Foto referencial FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este jueves cuenta con el siguiente desafío para Alejandro Tabilo (28°) en el US Open, donde se enfrenta al australiano Alexei Popyrin (130°).

    La raqueta nacional llega a la segunda ronda del campeonato estadounidense con buenos ánimos, luego de imponerse ante el alemán Yannick Hanfmann (54°) en el debut.

    Cuándo juega Alejandro Tabilo

    Alejandro Tabilo juega este jueves 3 de agosto alrededor de las 14:00 horas de Chile.

    Los deportistas tienen su duelo por la segunda ronda del US Open en el Court 7.

    Dónde ver el US Open

    El US Open tiene transmisión confirmada en streaming por Disney+, en el Plan Premium, a través de la señal ESPN de la plataforma.

    Más sobre:TenisUS OpenUS Open 2026Abierto de Estados UnidosAlejandro TabiloTabiloTabilo hoyHoySegunda rondaAlexei PopyrinDónde verVer en vivoHorarioVer onlineVer en streaming

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