A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el US Open en vivo
La raqueta nacional sale a la cancha este jueves por la segunda ronda contra Alexei Popyrin.
Este jueves cuenta con el siguiente desafío para Alejandro Tabilo (28°) en el US Open, donde se enfrenta al australiano Alexei Popyrin (130°).
La raqueta nacional llega a la segunda ronda del campeonato estadounidense con buenos ánimos, luego de imponerse ante el alemán Yannick Hanfmann (54°) en el debut.
Cuándo juega Alejandro Tabilo
Alejandro Tabilo juega este jueves 3 de agosto alrededor de las 14:00 horas de Chile.
Los deportistas tienen su duelo por la segunda ronda del US Open en el Court 7.
Dónde ver el US Open
El US Open tiene transmisión confirmada en streaming por Disney+, en el Plan Premium, a través de la señal ESPN de la plataforma.
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