Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. destaca colaboración con Chile en seguridad y envío de personal y tecnología a la frontera norte

Santiago, 3 de Septiembre de 2026. Sarah B. Roger realiza discurso Ponencia Magistral del V encuentro regional de Foto Madrid en Santiago Diego Martin /Aton Chile

En el contexto del Foro Madrid 2026, la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública y Asuntos Públicos de Estados Unidos, Sarah Rogers, abordó la relación que mantiene el gobierno estadounidense con la administración de José Antonio Kast.

En una alocución que se extendió por alrededor de 20 minutos, primeramente enfatizó en la intención de Estados Unidos defender el hemisferio occidental contra la llamada “política del resentimiento”.

“Ustedes conocen algunos de los nombres que la impulsan, quiero decir: Comunismo, Tercermundismo, Post-colonialismo, Socialismo. Estas son algunas de las peores tentaciones de la política en el hemisferio occidental”, remarcó.

En ese sentido, señaló que “muchas personas se podrían encontrar superficialmente atraídas hacia el llamado del socialismo por una esperanza de una mejor vida. Pero para los verdaderos comunistas, socialistas, envidiosos y resentidos, las ideas radicales y los ensayos no son suficientes”.

Por lo que a continuación hizo una alusión al estallido social, que habría sido ocasionado bajo su parecer por la influencia de estas ideas.

“Hay una razón que justo aquí en Chile el 2019, extremistas de izquierda quemaron estaciones de Metro y destruyeron negocios, además de que intentaron chantajear al país hacia una nueva constitución que habría restringido las libertades y repudiado los cimientos de la civilización occidental”, remarcó.

Shield of Americas y colaboración contra el Tren de Aragua

Más adelante, Rogers destacó la creación del Shield of Americas, que describió como una coalición que busca “desmantelar las organizaciones narcoterroristas que operan a ambos lados de nuestras fronteras, poner fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio y acabar con la migración masiva ilegal que ambas cosas provocan”.

En ese aspecto, precisamente resaltó la presencia del Presidente José Antonio Kast durante la fundación de la instancia.

“ Es un gran honor compartir escenario hoy con los mismos líderes que compartieron salón con mi presidente ese día ; Presidente José Antonio Kast y por supuesto, Presidente Javier Milei. Estos grandes amigos dirigen a sus grandes naciones americanas gracias al sentido común de sus votantes, que tuvieron suficiente de la política del resentimiento”, resaltó.

Hacia el final de su discurso, la subsecretaria de Estado para la Diplomacia detalló la colaboración de su país con Chile.

“Los Estados Unidos está extendiendo su colaboración en investigaciones seguras, seguridad e infraestructura, y asegurar un acceso confiable a tecnologías confiables mientras la Inteligencia Artificial revoluciona la economía global”, detalló.

De inmediato, destacó como ejemplo la reciente extradición hacia Chile de Adrián Rafael Gámez Finol, alias “El Turko”, uno de los líderes del Tren de Aragua.

“ Estamos expandiendo nuestra colaboración con las fuerzas del orden. Enviamos personal americano y tecnología para ayudar a Chile en la frontera norte para identificar y capturar criminales”, comenzó detallando.

Para luego agregar: “Solo la semana pasada, nuestro gobierno anunció la extradición a Chile de Rafael Salas, ”El Turko”, el último pero no el primer líder del Tren de Aragua en el que la colaboración entre nuestros países ayudaron a traer justicia”.

Así las cosas, Rogers remarcó que la colaboración entre las fuerzas del orden con Chile responden a la operación transnacional de grupos como el Tren de Aragua.

“Estas y otras colaboraciones contribuirán al éxito a largo plazo de nuestros países una vez que hayan concluido nuestros respectivos mandatos en el Gobierno, y deseamos que crezcan y se consoliden, tanto aquí en Chile como en el resto de las naciones del hemisferio occidental y del mundo occidental”, señaló.