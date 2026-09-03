“Es como sentirte solo”: alcalde White revela qué le dijo el ministro Arrau tras pedirle ayuda por el plan en su contra

Previo a su encuentro con el Presidente José Antonio Kast, este jueves el alcalde de San Bernardo, Christopher White, se refirió a la amenaza de muerte que le comunicó el Ministerio Público, situación que le provocó una descompensación y que lo llevó a acudir a urgencias en un centro asistencial.

El jefe comunal fue alertado por la Fiscalía que un prófugo de la Justicia, Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, estaba elaborando un plan para matarlo antes de las Fiestas Patrias. Horas después el delincuente fue detenido.

El alcalde contó en CHV que el lunes, en el marco de sus conversaciones habituales con las policías y la Fiscalía, se le avisó que tendría “un cambio” en su protección personal “a propósito de una investigación que está en curso”.

White contó que se le dijo que “esa investigación es compleja y eso involucra que voy a tener que tener mayor resguardo”. El alcalde aseguró que en ese momento no obtuvo mayores detalles de la indagatoria.

La situación lo descolocó, puesto que no mantenía mayores antecedentes y debía explicar a su entorno el aumento de protección personal. En ese momento, decidió comunicarse con el ministro de Seguridad, Martín Arrau .

Ministro de Seguridad, Martín Arrau. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Yo llamé al ministro de Seguridad ese día (lunes) en la noche, con mucha cautela, sin dar nombres ni detalles de lo que a mí se me había dicho, pero comentándole al ministro: está pasando esta situación y necesito ayuda suya, porque necesito seguir adelante, tenemos compromisos”, contó.

El alcalde relató que le preguntó al ministro “qué podemos hacer con esto, y bueno el ministro inicialmente me dice que estos son temas complejos, porque la Fiscalía también es autónoma, entonces tampoco se puede involucrar demasiado en el tema y me dice ‘bueno tratemos de bajar la velocidad o bajar el ritmo en las cosas que se están haciendo’”.

Las palabras del secretario de Estado no dejaron tranquilo al alcalde. “A lo mejor lo entiendo desde una preocupación humana, pero claro, es difícil, no sé cómo decirlo, que el número uno de Seguridad te plantee algo así, es como sentirte solo completamente ”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Entonces por lo mismo ese día (lunes) tuve una pésima noche para ser honesto, y probablemente sea la razón de porqué el martes me descompongo, porque en mi cabeza dan vuelta muchas ideas, muchas cosas”, sostuvo.

Precisamente sobre el día siguiente, el alcalde contó que “por mucho que uno sea resistente, enterarte de algo así obviamente te bota”.

“ Yo el día martes traté de volver a mis funciones y lamentablemente colapsé en la mañana. Vine (a la municipalidad), teníamos que recibir a unos funcionarios nuevos por concurso público, trato de seguir porque teníamos Concejo Municipal y me viene una taquicardia muy fuerte y eso me lleva a la clínica”, contó.

El miércoles en la tarde, el ministro Arrau visitó personalmente al alcalde, fue en esa oportunidad donde pudieron ahondar en lo ocurrido. White confesó que esa conversación le hubiese gustado mantener con el titular de Seguridad apenas solicitó su ayuda.

“Ayer me vino a ver en la tarde y lo quiero agradecer y valorar, porque en el punto de vista humano, lo que uno necesita en estas cosas es sentirse acompañado, y lo que yo a lo mejor esperé en ese momento, que me dijera vamos a ver tus medidas de precaución, de seguridad, veamos cómo reforzamos las cosas, pero sigamos adelante”.

Pese a todo, el alcalde agradeció las muestras de apoyo, los llamados y visitas que ha recibido estos días.

“Me sentía en un laberinto”

El alcalde aseguró que con toda esta experiencia se sentía como “en un laberinto, porque era difícil seguir adelante después de algo así, como si nada pasara, porque también era irresponsable con mi propia vida, irresponsable con mi familia, con mi equipo de trabajo. Todas esas cosas en mi cabeza daban vuelta”, sostuvo.

En ese sentido, lamentó que lo ocurrido se centre en su figura, cuando -aseguró- sus vecinos viven esta situación a diario.

“A mí lo que más me agobia es que mis vecinos viven esto diariamente y en una situación de abandono, mucho peor”, contó notablemente afectado.