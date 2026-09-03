SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Citando a John Lennon, gobernador de la Fed se abre a mantener la tasa en septiembre y se distancia del tono de Jackson Hole

    "Denle una oportunidad a la desinflación" dijo Christopher Waller, agregando que que las tendencias recientes sugieren que "finalmente" se ven señales de enfriamiento en los precios. La reunión de la Fed es el 15 y 16 de septiembre.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Christopher Waller se inclina por mantener la tasa de interés

    El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, afirmó este jueves que se inclina por mantener la tasa de interés sin cambios en la reunión de septiembre, siempre que no haya sorpresas en los datos de inflación que se publicarán en las próximas dos semanas.

    Sus declaraciones, preparadas para una entrevista con Reuters y reportadas por CNBC, contrastan con el tono restrictivo que dominó las intervenciones de la semana pasada en el simposio anual del banco central en Jackson Hole, Wyoming.

    Tras los comentarios, la probabilidad implícita de mercado de un alza de tasas en la reunión del 15 y 16 de septiembre cae con fuerza: los operadores asignan ahora 48,4%, unos 15 puntos porcentuales menos que el miércoles, según la herramienta FedWatch de CME Group.

    Waller sostuvo que el impacto de los aranceles probablemente ha sido acotado y que los mayores precios de la energía no han tenido un efecto sustancial en otras partes de la economía.

    Aunque reconoció que la inflación está “significativamente por encima” de la meta de 2% de la Fed, señaló que las tendencias recientes “sugieren que finalmente estamos viendo algunas señales de desinflación”.

    “Si esto continúa en los datos que se conocerán en las próximas dos semanas, me inclinaría a apoyar mantener el rango objetivo de la tasa de fondos federales en su nivel actual”, dijo el gobernador.

    Voy a parafrasear a John Lennon: denle una oportunidad a la desinflación. Podemos esperar una reunión”, agregó Waller. “¿Cuál es el costo de esperar una reunión? Subir 25 puntos base ahora, en una sola reunión, no va a llevar el IPC a 2%”.

    No es una postura final

    El propio Waller puso condiciones a esa postura y advirtió que podría cambiar de opinión si aparecen señales en contra antes de la cita de política monetaria.

    Kevin Warsh, presidente de la Fed.

    “Considero que la política monetaria está restringiendo solo levemente la demanda agregada, y puede que no se necesite mucha aceleración de la inflación para inclinarme a apoyar una política más restrictiva”, afirmó.

    “Si hay evidencia de que el avance hacia una inflación de 2% se revirtió en agosto, un pequeño ajuste en nuestra postura ayudaría a asegurar que se retome”.

    La diferencia de matices con la cúpula del banco central quedó marcada menos de una semana después de que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijera en Jackson Hole que los registros mensuales de inflación más suaves “no me dicen que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente” y que, si esas tendencias no acompañan, “tenemos trabajo por hacer”.

    Aunque sus dichos se diferenciaban poco de sus declaraciones previas sobre inflación, el mercado los leyó como restrictivos y descontó con rapidez una alta probabilidad de alza en la reunión de septiembre.

    Ese sesgo restrictivo fue transversal en el simposio. La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, planteó allí mismo, el 27 de agosto, la necesidad de subir la tasa: “No quiero prejuzgar nada. Pero creo que ahora es el momento de actuar”, dijo entonces.

    Hammack argumentó que las condiciones financieras no muestran restricción monetaria y que “llevamos más de cinco años en una situación inflacionaria”, advirtiendo que “mientras más tiempo la inflación permanezca por encima de nuestro objetivo, más difícil será”.

    Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland

    Waller ofreció una lectura distinta de los mismos datos. Aunque la inflación total llegó a 3,7% y la subyacente a 3,3% en julio, dijo que las tendencias de fondo son “mejores de lo que sugieren las cifras subyacentes” y que los registros anuales “no son la mejor guía para saber dónde está la inflación hoy”.

    Detalló que la inflación a tres meses, medida por el indicador preferido de la Fed, bajó desde 4,76% en febrero hasta 3,05% actualmente. “Esa es una mejora considerable, y la velocidad de esta trayectoria descendente es alentadora”, señaló.

    El gobernador añadió que ciertos “precios de servicios no de mercado”, que se estiman en vez de observarse, podrían estar empujando al alza las cifras de inflación. A eso sumó que las revisiones a la metodología con que la Oficina de Análisis Económico (BEA) calcula el índice de precios de gastos en consumo personal deberían dejar en un nivel más bajo los registros de inflación difundidos a comienzos de este año.

    Los únicos informes de inflación relevantes que la Fed recibirá antes de la reunión son los índices de precios al consumidor y al productor que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicará la próxima semana. Ambos alimentan de forma importante el índice de precios de gastos en consumo personal del Departamento de Comercio, el principal termómetro de inflación que usa el banco central.

    Más sobre:Tasa de interésFedReserva FederalChristopher WallerJackson Hole

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las operaciones que llevaron al abrupto cierre de la plataforma de criptomonedas OrionX

    Comisionado de Macrozona Norte reporta caída cercana al 89% en detecciones de ingresos irregulares por la frontera

    Gobierno oficializa el permiso para producir vinos de menos de 8,5°: Contraloría tomó razón del decreto

    Hamas denuncia plan del ministro de Seguridad Nacional israelí para desplazar a la población palestina de Gaza

    4S: las reflexiones del oficialismo a cuatros años del triunfo del “Rechazo”

    La apuesta multiplataforma de Fanatiz, firma chilena que ofrece las ligas sudamericanas de fútbol en el mundo

    Lo más leído

    1.
    Juan Claro renuncia al directorio de Agrosuper a menos de un mes de su salida de Antofagasta Minerals

    Juan Claro renuncia al directorio de Agrosuper a menos de un mes de su salida de Antofagasta Minerals

    2.
    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    3.
    Vozinha, marca registrada: el arquero mundialista de Colo Colo inscribe nombre en Inapi

    Vozinha, marca registrada: el arquero mundialista de Colo Colo inscribe nombre en Inapi

    4.
    Sube venta de departamentos nuevos en la RM y en tres comunas el precio ya supera las UF 100 por metro cuadrado

    Sube venta de departamentos nuevos en la RM y en tres comunas el precio ya supera las UF 100 por metro cuadrado

    5.
    Doña Carne llega al sector oriente con su arribo a la comuna de Vitacura

    Doña Carne llega al sector oriente con su arribo a la comuna de Vitacura

    6.
    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá, y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá, y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comisionado de Macrozona Norte reporta caída cercana al 89% en detecciones de ingresos irregulares por la frontera
    Chile

    Comisionado de Macrozona Norte reporta caída cercana al 89% en detecciones de ingresos irregulares por la frontera

    4S: las reflexiones del oficialismo a cuatros años del triunfo del “Rechazo”

    Informe de femicidios 2025 revela un aumento de delitos frustrados y que en casi la mitad de los casos existían denuncias previas

    Las operaciones que llevaron al abrupto cierre de la plataforma de criptomonedas OrionX
    Negocios

    Las operaciones que llevaron al abrupto cierre de la plataforma de criptomonedas OrionX

    Gobierno oficializa el permiso para producir vinos de menos de 8,5°: Contraloría tomó razón del decreto

    Cumplir, ¿para qué?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas
    Tendencias

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que afectará al centro-sur todo el fin de semana con rachas de hasta 100 km/h

    La vida del Pitbull a la pantalla: la historia de Gary Medel tendrá su propia serie documental
    El Deportivo

    La vida del Pitbull a la pantalla: la historia de Gary Medel tendrá su propia serie documental

    El elogio de Zverev a Tabilo antes de medirse en el US Open: “Jugamos el año pasado; ahora es un tenista mucho mejor”

    Investigación por narcotráfico salpica al Kun Agüero en Argentina

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”
    Cultura y entretención

    AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”

    Mario Amorós, autor español: “Sobre la muerte de Neruda sigo esperando las conclusiones de la justicia chilena”

    Gepe transforma BOMBA CHAYA en carnaval andino junto a Fuerza Maestra

    Hamas denuncia plan del ministro de Seguridad Nacional israelí para desplazar a la población palestina de Gaza
    Mundo

    Hamas denuncia plan del ministro de Seguridad Nacional israelí para desplazar a la población palestina de Gaza

    Rusia enfoca ataques contra red ferroviaria de Ucrania: La columna vertebral del transporte del país

    Irán reclama a Estados Unidos que “acepte los hechos” y “retire” a sus militares desplegados en Medio Oriente

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa