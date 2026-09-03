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    Dos internos fallecidos y cuatro heridos deja riña al interior de la cárcel de Coyhaique

    Tras el hecho personal de Gendarmería realizó un procedimiento de registro y allanamiento donde ocurrió la agresión.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Dos internos perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos tras una riña ocurrida en la cárcel de Coyhaique, según informó Gendarmería este jueves.

    Según dio a conocer la Dirección Regional de Gendarmería de Aysén a través de un comunicado, los hechos se produjeron en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CDP) de Coyhaique, donde “personal de servicio intervino de manera inmediata, brindando las primeras atenciones, a la espera de la llegada del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU)”.

    A pesar de esto, uno de los internos falleció en el mismo recinto penitenciario debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el segundo lo hizo en el Hospital Regional de Coyhaique.

    El hecho fue denunciado al Ministerio Público, quienes instruyeron a la Brigada de Homicidios de la PDI para que realice las diligencias necesarias con el fin de esclarecer los hechos.

    De acuerdo con lo detallado por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, los sujetos habrían utilizado un arma blanca para cometer la agresión.

    “Las cámaras del recinto penitenciario grabaron la dinámica de los hechos y va a ser un aspecto relevante obviamente dentro de lo que es la investigación para el completo esclarecimiento de los hechos”, añadió.

    Desde Gendarmería ya dieron aviso a los familiares de los fallecidos a la vez que ordenaron la realización de un proceso administrativo con el fin de establecer como ocurrieron los hechos.

    Junto con esto, detallaron, que “personal penitenciario especializado, ejecutó un procedimiento de registro y allanamiento, en el lugar donde ocurrió la agresión. Precisar que los agresores se mantienen aislados del resto de la población penal, a la espera de ser traslados a otro recinto penitenciario”.

    Más sobre:GendarmeríaCoyhaiqueCárcelInternosPDI

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