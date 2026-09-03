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    Conducción en estado de ebriedad, castigo y juicio por pornografía infantil: la polémica semana de figura del Real Madrid

    Raúl fue condenado tras casi cuadruplicar el límite legal de la tasa de alcohol en España. Fue cuestionado por José Mourinho y el club merengue le abrió un expediente disciplinario. Todo ocurrió un día antes de enfrentar nuevamente a la justicia tras difundir un video sexual no consentido de dos mujeres, una menor de edad.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Raúl Asencio protagonizó una polémica semana. Foto: Real Madrid.

    El Real Madrid vivió una de sus semanas más ajetreadas fuera de las canchas, todo debido a un protagonista en concreto: Raúl Asencio. El defensor ha estado envuelto en una serie de polémicas que han marcado los últimos días en Valdebebas. Desde ser condenado por conducir en estado de ebriedad y recibir un castigo por José Mourinho hasta salir absuelto del mediático caso de pornografía infantil.

    Este jueves, el Juzgado de lo Penal en Las Palmas finalizó el procedimiento judicial que afectó a la cantera merengue. La causa también involucraba a los exjugadores del Castilla, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

    Todos han quedado absueltos del delito de revelación de secretos, en una sentencia aplicada luego de que las víctimas formalizaran el perdón en sede judicial, lo que extinguió la responsabilidad de los canteranos madridistas, acusados de grabar un video de contenido sexual sin consentimiento a dos mujeres, una de ellas menor de edad en aquella fecha (16 años, en 2023).

    En ese entonces, el Real Madrid actuó expulsando a los involucrados, menos a Asencio, quien no participó de la grabación, sino que le enseñó el registro a un tercero.

    El perdón ante notario desarticuló el argumentario punitivo y, por ende, la única acusación que recaía sobre el defensa de 23 años, quedando absuelto de todos los cargos y libre de antecedentes penales vinculados a la causa.

    No obstante, el resto de los procesados no corrieron la misma suerte, aunque la postura de las víctimas permitió alcanzar un pacto de conformidad que rebajó notoriamente sus posibles sentencias. En principio, la Fiscalía pedía penas de cuatro años y siete meses de prisión por la grabación y difusión de material pornográfico.

    Es por ello que la condena se terminó fijando en doce meses de reclusión para cada uno de ellos, quienes finalmente evitaron el ingreso efectivo a la cárcel al no tener antecedentes previos.

    Conducción en estado de ebriedad y expediente disciplinario del club

    El juicio ocurrió justamente un día después de que Asencio protagonizara otra polémica. O bien, que esta se diera a conocer. En un viaje a Gran Canaria en agosto, el defensor dio positivo en un control de alcoholemia rutinario (0,90 mg/l primero y 0,88 después), con una tasa de alcohol que casi cuadruplicaba el límite legal en España (0,25 mg/l).

    Es por ello que fue condenado por cometer un delito contra la seguridad vial (al superar 0,60 mg/l) y se le retiró la licencia por ocho meses. También se le impuso una multa de 14 mil euros (unos 16.700 dólares).

    Tras protagonizar una nueva indisciplina, justo antes del bullado juicio, el Real Madrid abrió un expediente disciplinario contra Asencio. Esto fue confirmado por Mourinho, quien también manifestó su malestar contra el defensa: “Hablé con él cuando llegué. En función de cosas del pasado. Desde que llegué ya no hablo más de situaciones fuera de Valdebebas. En Valdebebas es un profesional de verdad. Cuando estaba bien nadie entrenaba más y mejor que él, ahora que está lesionado es el primero en llegar, el último en salir… es una dedicación extrema en su recuperación. Pero un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año”, aseguró en conferencia de prensa.

    Todo lo que haces fuera de tu área profesional daña el prestigio de un club que es intocable. Con esto te estoy diciendo, prácticamente, que no estoy feliz. Errores todos los hacemos, pero errores acumulados es una cosa diferente. El club ha abierto un expediente. Continuará lesionado mínimo un par de semanas más, y eso me ayuda a estar fuera de ese problema”, complementó el técnico portugués.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaReal MadridRaúl AsencioJosé Mourinho

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