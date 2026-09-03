La Universidad de Chile golpea nuevamente a Azul Azul: las conclusiones del informe de Jana que complican a la U

El estudio que la Universidad de Chile le pidió al prestigioso abogado Andrés Jana son concluyentes para la Casa de Estudios: su relación con la concesionaria del equipo de fútbol debe sufrir drástricos cambios.

“Hemos recibido el informe estratégico que analizó el convenio entre la Universidad de Chile y Azul Azul firmado en 2008. Estamos analizándolo y consultando sobre sus alcances. Sus conclusiones son categóricas y, por ello, reafirmamos nuestra posición sobre la necesidad de establecer un nuevo convenio que asegure la protección del nombre, los símbolos y los valores de la Universidad”, aseguró la prorrectora, Dorotea López, a El Deportivo.

Y para ello, ya se dieron pasos concretos. La Universidad no quiere que exista más el desequilibrio que hoy rige en el directorio de la controladora del equipo de fútbol, donde sus directores -Héctor Humeres y Andrés Weintraub- tienen derecho a voto, pero -al ser minoría en un grupo de 11- no poseen poder de decisión, ni de veto ni del cuidado de la insignia y el prestigio de la institución académica.

La fórmula a utilizar en este nuevo pacto con Azul Azul será estudiada por un grupo de reputados integrantes de la entidad fundada por Andrés Bello y ratificada por la comunidad universitaria. “Se ha constituido un consejo consultivo compuesto por los decanos de las Facultades de Derecho (Gabriel Hernández) y de Economía y Negocios (Óscar Landerretche), y la decana de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (Susana Mondschein)”, anunció López.

La Licenciada en Economía y Doctora en Ciencias Sociales añadió que “se ha nombrado un Coordinador Estratégico (Ricardo Gamboa), entendiendo que las decisiones en la Universidad de Chile se toman de manera colegiada y que toda la comunidad universitaria está comprometida con el resguardo de sus valores y principios, y también con honrar la historia del club de fútbol con la cual se identifican millones de hinchas en nuestro país”.

La prorrectora Dorotea López habló de la relación de la universidad con Azul Azul.

La reunión entre ambas partes: una nueva controversia

“Nosotros estamos en contacto con la Universidad de Chile, pero no nos hemos reunido”. Con esas palabras, la presidenta de Azul Azul -Cecilia Pérez- se refirió a la relación con la universidad antes de que se jugara el Superclásico.

Sin embargo, en la Casa Central desmienten categóricamente dichas conversaciones informales y aseguraron que las autoridades de la concesionaria no se han querido juntar para hablar de los temas que los concierne y eso merma la credibilidad en el actual directorio. “Nosotros hemos ofrecido diversas fechas para una reunión con el Directorio de Azul Azul y ellos han solicitado su postergación indefinida”, enfatizó la prorrectora.

En tanto, desde La Cisterna afirman que pidieron una cita con la entidad y se la negaron y luego decidieron esperar que estuviera listo el mencionado informe de Jana para concretarla. “Si eso se produce, nosotros vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio. Creemos que es legítimo que ellos puedan tener la aspiración de revisarlo, es su derecho”, afirmó la otrora ministra del Presidente Sebastián Piñera hace un par de semanas.

Sin embargo, Pérez fue tajante al enfatizar que Azul Azul sí ha cumplido con todas las normas que dicta el actual trato entre ambas partes. “En base a eso, mostraremos colaboración de mejorar aspectos que ellos señalen que, en base a su criterio, habrían incumplimientos. Nosotros creemos que tenemos cumplimientos a cabalidad con el protocolo del convenio y, por lo tanto, si se produce esa reunión, bienvenido sea”, expresó.

Más allá de la controversia, la Universidad mira atentamente lo que pasa con la Junta de Acreedores de Sartor que se está realizando durante esta semana y esperan la mayor transparencia en el proceso que liquidará el 63% de las acciones de Azul Azul. Esto porque se mantendrán firmes en la construcción de un nuevo convenio o en la revocación de la actual tratativa y los plazos legales para ello no se extienden más allá de enero del próximo año.

Hecho fundamental para el precio que finalmente tendrán los papeles que alguna vez ostentó Michael Clark. Esto porque la clasificadora de riesgo, Moody’s, afirmó que “la principal fuente de incertidumbre radica en la definición de quién ejercerá el control de la compañía. El mayor mitigante es que, hasta la fecha, no solo no se observan cambios relevantes en la operación ni en la capacidad de pago, sino que los indicadores financieros hasta marzo de 2026 muestran un continuo fortalecimiento”.