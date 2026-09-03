SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Atentado frustrado al alcalde White: Orrego hace llamado a “redoblar esfuerzos” para desbaratar bandas del crimen organizado

    El gobernador de la RM planteó que el jefe comunal no debe dejar sus funciones tras lo ocurrido. “El día que los alcaldes se empiecen a esconder, quiere decir que le entregamos la calle a los delincuentes”, sostuvo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El atentado frustrado que sufrió el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS) no ha dejado indiferente a nadie. Tras ser alertado por la Fiscalía de que una banda criminal planeaba matarlo, el jefe comunal recibió múltiples mensajes de apoyo y puso sobre la mesa el riesgo que sufren los alcaldes frente a bandas del crimen organizado.

    En ese contexto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en diálogo con radio Pauta, remarcó que, si bien esta no es la primera vez que en un jefe comunal recibe una amenaza, “esta es la primera vez que de verdad se detecta que la amenaza pasa a un plan concreto para asesinar a una autoridad democrática”.

    De acuerdo a los antecedentes de la investigación, el alcalde fue informado del plan en su contra tras la detención de Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, quien se mantenía prófugo de la Justicia tras escapar de la cárcel de Santiago en febrero pasado. Las diligencias confirmaron que Flores planeaba un atentado en contra de White.

    En ese marco, Orrego planteó que la situación es “gravísima” y que no se debe minimizar.

    “Yo creo que esta línea roja que se acaba de cruzar y que gracias a Dios no se materializó, porque fue detectado y nuestras instituciones de alguna manera funcionaron, hace un llamado al Estado a, de verdad, redoblar los esfuerzos con sentido de urgencia (...) para desbaratar a estas bandas que están haciendo este nivel de uso de la violencia”, sostuvo.

    En ese sentido, llamó a priorizar “los principales proyectos de seguridad”. “El plan carcelario que ha planteado el gobierno me parece que es uno de ellos. Yo pondría de verdad una mejora al sistema del secreto bancario, porque el tema es económico”, indicó.

    En el espacio radial, Orrego señaló que, a su parecer, el alcalde “lo único que no tienen que hacer es lo que le dijo una autoridad a Christopher White ‘guárdese un tiempo’”.

    Si bien el gobernador no reveló quién le habría dado ese consejo al jefe comunal, manifestó que la idea le parece “una mala señal”.

    “El día que los alcaldes se empiecen a esconder quiere decir que le entregamos la calle a los delincuentes”, señaló.

    En ese sentido, planteó que “la única cosa que le puede dar seguridad, no solamente al alcalde White sino que a otras personas, es que se desbarate a las organizaciones que pretenden llevar a cabo estos crímenes”.

    “Detener al Indio Juan cuando todos sabíamos que tenía cómplices no es suficiente tranquilidad, y duplicar las escoltas del alcalde White tampoco. Hay que desbaratarlo (al crimen organizado) y espero que se logre, porque tenemos un Ministerio Público que en esta materia está haciendo la pega”, aseveró.

    Más sobre:Claudio OrregoseguridadChristopher WhiteAtentado frustradoCrimen organizaddoIndio JuanJuan Flores Valenzuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Juan Claro renuncia al directorio de Agrosuper a menos de un mes de su salida de Antofagasta Minerals

    Meloni celebra que su gobierno es el más longevo de la historia de Italia y reivindica la coalición de derechas

    Nepal: Rescatan vivos a dos trabajadores atrapados en un túnel durante nueve días

    Reino Unido reitera que las Malvinas “son británicas” y recalca su “compromiso inquebrantable” con las islas

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Lo más leído

    1.
    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    2.
    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media

    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media

    3.
    Cómo fue que la Fiscalía Oriente logró detener el fraude más grande contra Fonasa por emisión de licencias médicas falsas

    Cómo fue que la Fiscalía Oriente logró detener el fraude más grande contra Fonasa por emisión de licencias médicas falsas

    4.
    Alerta alimentaria por Listeria: Minsal llama a no consumir pasta de jamón de conocido supermercado

    Alerta alimentaria por Listeria: Minsal llama a no consumir pasta de jamón de conocido supermercado

    5.
    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    6.
    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 4 de septiembre: estación San José de la Estrella en L4 funciona como estación común

    Así funciona la red de Metro este viernes 4 de septiembre: estación San José de la Estrella en L4 funciona como estación común

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 4 de septiembre: estación San José de la Estrella en L4 funciona como estación común

    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media

    Juan Claro renuncia al directorio de Agrosuper a menos de un mes de su salida de Antofagasta Minerals
    Negocios

    Juan Claro renuncia al directorio de Agrosuper a menos de un mes de su salida de Antofagasta Minerals

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Super de Pensiones: “El desafío de las AFP no es ser penalizadas o no. Es ganarle a su cartera de referencia. Y no es fácil”

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas
    Tendencias

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que afectará al centro-sur todo el fin de semana con rachas de hasta 100 km/h

    “Defendiendo el fútbol en Chile”: la FIFA resalta el decisivo aporte que ha realizado al balompié nacional
    El Deportivo

    “Defendiendo el fútbol en Chile”: la FIFA resalta el decisivo aporte que ha realizado al balompié nacional

    Escándalo en la Premier League por confesiones de exárbitro: “Jugábamos a ver cuánto tiempo aguantamos sin pitar”

    Técnico de Flamengo revela detalles de la negociación para lograr la extensión del contrato de Erick Pulgar

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui
    Cultura y entretención

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    El nuevo referente de la cumbia ranchera, Benja Duarte, estrena “Yo Todo y Tú Nada”

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    Meloni celebra que su gobierno es el más longevo de la historia de Italia y reivindica la coalición de derechas
    Mundo

    Meloni celebra que su gobierno es el más longevo de la historia de Italia y reivindica la coalición de derechas

    Nepal: Rescatan vivos a dos trabajadores atrapados en un túnel durante nueve días

    Reino Unido reitera que las Malvinas “son británicas” y recalca su “compromiso inquebrantable” con las islas

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa