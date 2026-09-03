Atentado frustrado al alcalde White: Orrego hace llamado a “redoblar esfuerzos” para desbaratar bandas del crimen organizado

El atentado frustrado que sufrió el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS) no ha dejado indiferente a nadie. Tras ser alertado por la Fiscalía de que una banda criminal planeaba matarlo, el jefe comunal recibió múltiples mensajes de apoyo y puso sobre la mesa el riesgo que sufren los alcaldes frente a bandas del crimen organizado.

En ese contexto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en diálogo con radio Pauta, remarcó que, si bien esta no es la primera vez que en un jefe comunal recibe una amenaza, “esta es la primera vez que de verdad se detecta que la amenaza pasa a un plan concreto para asesinar a una autoridad democrática ”.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, el alcalde fue informado del plan en su contra tras la detención de Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, quien se mantenía prófugo de la Justicia tras escapar de la cárcel de Santiago en febrero pasado. Las diligencias confirmaron que Flores planeaba un atentado en contra de White.

En ese marco, Orrego planteó que la situación es “gravísima” y que no se debe minimizar.

“Yo creo que esta línea roja que se acaba de cruzar y que gracias a Dios no se materializó, porque fue detectado y nuestras instituciones de alguna manera funcionaron, hace un llamado al Estado a, de verdad, redoblar los esfuerzos con sentido de urgencia (...) para desbaratar a estas bandas que están haciendo este nivel de uso de la violencia ”, sostuvo.

En ese sentido, llamó a priorizar “los principales proyectos de seguridad”. “El plan carcelario que ha planteado el gobierno me parece que es uno de ellos. Yo pondría de verdad una mejora al sistema del secreto bancario, porque el tema es económico”, indicó.

En el espacio radial, Orrego señaló que, a su parecer, el alcalde “lo único que no tienen que hacer es lo que le dijo una autoridad a Christopher White ‘guárdese un tiempo’”.

Si bien el gobernador no reveló quién le habría dado ese consejo al jefe comunal, manifestó que la idea le parece “una mala señal”.

“El día que los alcaldes se empiecen a esconder quiere decir que le entregamos la calle a los delincuentes” , señaló.

En ese sentido, planteó que “la única cosa que le puede dar seguridad, no solamente al alcalde White sino que a otras personas, es que se desbarate a las organizaciones que pretenden llevar a cabo estos crímenes”.

“Detener al Indio Juan cuando todos sabíamos que tenía cómplices no es suficiente tranquilidad, y duplicar las escoltas del alcalde White tampoco. Hay que desbaratarlo (al crimen organizado) y espero que se logre, porque tenemos un Ministerio Público que en esta materia está haciendo la pega”, aseveró.