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    Ministro Arrau califica de “gravísimas” las amenazas de muerte contra el alcalde White: “Es un atentado a la democracia”

    El ministro de Seguridad además descartó que desde el gobierno se le baje el perfil al hecho y sostuvo que "lo importante es que se tomen los resguardos, que se tomen las medidas de protección".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, calificó como “gravísimas” las amenazas de muerte contra el alcalde Christopher White, apuntando además que “es un atentado a la democracia”.

    En el marco de un copamiento policial y control migratorio en el sector de la estación de Metro Hospitales, en Independencia, Arrau además descartó que el gobierno le haya bajado el perfil al hecho.

    “En ningún caso se le baja el perfil, esto es gravísimo. Es un atentado, como decía el alcalde, a la democracia, cuando se atacan autoridades, cuando se desincentiva a que las personas postulen a cargos públicos, porque a esto se exponen algunos casos, y tampoco es algo nuevo”, mencionó.

    “Lo importante es que se tomen los resguardos, que se tomen las medidas de protección y dar tranquilidad para que puedan seguir trabajando y no dar la señal que el alcalde no puede seguir trabajando en su comuna”, añadió, enfatizando que el alcalde hoy en día cuenta con mayor resguardo policial.

    Asimismo, Arrau se refirió a cómo se enteró del hecho señalando que “esta información nace de una carpeta investigativa, a la cual, por supuesto, no tengo acceso”.

    “El Ministerio de Seguridad solo hace coordinación de la política pública de seguridad. Nosotros no tenemos acceso, en ningún caso, a las carpetas investigativas. Y yo me entero cuando él me pide que lo llame de manera urgente. Lo llamo a los pocos minutos y él me cuenta que ha sufrido esto”, agregó.

    Copamiento policial y control migratorio

    En la ocasión, el Ministro de Seguridad, además se refirió a la situación migratoria del país apuntando que e los ingresos irregulares detectados en las fronteras han disminuido más de 80%.

    Asimismo, afirmó que actualmente se está logrando devolver a más del 70% de quienes ingresan irregularmente. “El año anterior era más cerca del 20-30%. O sea, hay mucha más efectividad en la protección fronteriza”, mencionó.

    “Hoy día estamos con mucho menos presión migratoria y por tanto lo que corresponde es ponernos al día de un descontrol o poco control que hubo en las décadas anteriores”, agregó.

    Por su parte, el prefecto de la PDI, Luis Orellana, jefe de la Región Policial Metropolitana, detalló que “en este momento ya tenemos personas que están en situación irregular y tal como lo señaló el ministro, esta es la primera fase porque aquí son trasladadas a la Jefatura Nacional de Migraciones donde se toman las huellas, se le identifica y también se le toma una declaración”.

    “Se le apercibe y la persona queda a la espera de una notificación luego de ser denunciada al Servicio Nacional de Migración. Y la segunda etapa es después buscar a esta persona para poder decirle que fue notificada de su expulsión en el caso de que sea necesario y nuevamente se traslada, se le notifica, se le apercibe nuevamente”, agregó.

    De acuerdo a lo que explicó, tras esto, “la persona tiene un tiempo para generar algún recurso y una vez finalizado el recurso, si es rechazado, nosotros nuevamente lo buscamos para poder notificarlo de que fue expulsado y ahí recién se hace el trámite de expulsión para que esta sea concreta”.

    DE igual forma, destacó la realización de estos operativos señalando que " cada vez que nosotros hacemos este tipo de fiscalizaciones en terreno, nos aumenta la base de datos en cuanto a las personas que están en el país y que están en situación irregular".

    En tanto, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, destacó el operativo señalando que “Independencia es la comuna con más migrantes en Chile. Y eso, obviamente, es una situación que es importante en diferentes materias. La capacidad que tenemos en el Estado para entregar servicios públicos, pero también, obviamente, poder ir identificando personas que están irregulares y que tienen que hacer el trámite administrativo”.

    Asimismo, respecto a la situación del alcalde White, mencionó que “yo creo que la amenaza contra el alcalde es una amenaza contra el Estado y el Gobierno, y en realidad las instituciones, Fiscalía, las policías, hoy día tienen el rol de garantizar que el Estado está capacitado para proteger a quienes hoy día defienden las instituciones, defienden la ley y dan seguridad a las personas que viven en sus comunas”.

    Más sobre:Ministro de SeguridadMartín ArrauControl MigratorioChristopher White

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