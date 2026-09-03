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    Araya (PPD) emplaza a Kast: “Debiera entender ya que su reforma (de seguridad) no flota, que lo más prudente es retirarla”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado ratificó que votará en contra de la idea de legislar de la reforma si esta sigue su tramitación. Además, informó que se reunirán con los ministros Arrau y Alvarado, probablemente la próxima semana, para abordar el tema.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Dando por superadas las dudas sobre su permanencia en el PPD -debido a sus declaraciones donde manifestó no tener miedo en “cruzar la vereda” en ciertos proyectos- el senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta hizo un emplazamiento para que el gobierno retire la reforma constitucional en materia de Seguridad.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el legislador, a pesar de que el Mandatario José Antonio Kast ha rechazado retirar la reforma e incluso le ha puesto un tipo de urgencia legislativa a su tramitación, le hizo un emplazamiento para que la saque del Congreso.

    “El Presidente de la República debiera entender ya que su reforma no flota, que lo más prudente sería retirar esa reforma y establecer un equipo de trabajo en que pueda recoger las distintas ideas que tienen parlamentarios, profesores de derecho constitucional, operadores del sistema de persecución penal y a partir de eso presentar un proyecto que primero técnicamente entregue soluciones para el combate al crimen organizado en el fortalecimiento del Estado y que además tenga la viabilidad de contar con los votos en el Congreso Nacional”, sostuvo Araya.

    Asimismo, expuso que no votará a favor de la idea de legislar, pues si se aprueba el proyecto, se aprobaría lo que este contiene sin lograr realizar modificaciones.

    “Yo le transmití al gobierno que bajo ningún punto de vista vamos a apoyar la reforma en el tenor en el que está, no la vamos a votar a favor en general”

    Así añadió que “la única posibilidad eventual que se podría suscitar es que, por una parte, la Sala del Senado acuerde que esto se tramite en general y en particular que se refunda con otras mociones que hay en materia constitucional de temas de seguridad y a partir de eso generar probablemente una nueva propuesta que no tiene nada que ver con lo que está planteando hoy día el Ejecutivo”.

    De esta manera, Araya sostuvo que “esperamos, en el transcurso de la próxima semana, poder concretar la reunión en que va a estar, esperamos, el ministro (Claudio) Alvarado y el ministro (Martín) Arrau, para poder plantearle ya formalmente cuáles son los reparos que existen en el tema de la reforma constitucional”.

    Distancia con Arrau

    En tanto, el senador Araya descartó que sus críticas a la reforma de del gobierno tengan relación con sus diferencias con el ministro de Seguridad.

    “Yo no tengo una relación personal con el ministro Arrau, lo he dicho todos los tonos. A mí lo que pasó en el pasado respecto de los temas personales están en el cajón de los recuerdos. Los temas técnicos que tengan que ver con temas de seguridad los vamos a tratar en lo que corresponde. Y prueba de ello es que ayer despachamos probablemente el primer proyecto de la agenda ACOT, que es la flagrancia en 24 horas y lo de Carabineros”, aseguró.

    Cabe recordar que en 2021, cuando Arrau era convencional constituyente presentó una querella ante la Fiscalía que vinculaba a diversos dirigentes políticos, incluyendo a Pedro Araya, con supuestas cuentas secretas millonarias en paraísos fiscales.

    “No es que esté sepultado el tema, lo que pasa es que yo no voy a desquitarme por un tema personal que puedo tener con el ministro Arrau para perjudicar a la gente que hoy día necesita resolver los problemas de seguridad”, aseguró Araya.

    Permanencia en el PPD

    En tanto, Araya dio por superada las tensiones en el interior de su colectividad. Cabe recordar que miembros del PPD lo llamaron a reflexionar sobre su militancia, luego que este se manifestara dispuesto a “cruzar la vereda” en ciertos proyectos y él mismo señalara que no iba a estar donde no lo querían.

    “Ayer hubo reunión de la directiva nacional del PPD en que estuvieron presentes la directiva, más otros expresidentes del PPD y justamente conversamos lo que había ocurrido en estos últimos días y efectivamente me transmitieron por parte de la directiva nacional que aquí el ánimo no era expulsarme del PPD, sino que muy por el contrario, que se pudiera generar una suerte de colaboración para abordar distintos temas, especialmente los temas de seguridad pública”, expuso.

    En esa línea explicó que: “Cuando yo me refiero a cruzar la vereda y apoyar cualquier iniciativa buena, venga de donde venga, es en los temas de seguridad pública, porque hoy en día tenemos un problema serio (...) ayer le insistí a la directiva del PPD, le dije, mire, yo no quiero colocarlos en una posición incómoda, pero yo voy a seguir manteniendo este criterio”.

    “En este minuto está todo en calma y paz, como se dice”, recalcó añadiendo que “damos por superado el impasse que originó el regional metropolitano”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónPedro ArayaReforma de Seguridad

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