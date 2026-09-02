Republicanos asumen línea defensiva antifestivos y dejan fuera de juego intento de feriado para este 17 de septiembre

Tras dos intentos fallidos de la Comisión de Gobierno de la Cámara para despachar el proyecto que busca conceder como feriado nacional el próximo jueves 17 de septiembre, la iniciativa ya quedó sin chances para entrar en vigencia antes de las Fiestas Patrias de este año.

Si bien este martes la comisión, que preside la diputada Joanna Pérez (independiente ex Demócratas y ex DC), logró aprobar en general la moción de los diputados comunistas -que era la única que estaba en carrera-, objeciones reglamentarias lideradas por los diputados republicanos no permitieron resolver en esa sesión el articulado en particular.

El lunes, la misma comisión también había intentado votar hasta total despacho el proyecto, pero los mismos republicanos impidieron su desenlace.

De hecho, a las sesiones del lunes y martes concurrió el diputado Cristián Araya (republicano), uno de los dirigentes veteranos de la bancada, para reforzar la posición antifestivos ante el riesgo de eventuales titubeos en las filas de la colectividad o bien suplir la menor experiencia reglamentaria de legisladores nuevos para enfrentar estos temas complejos.

El martes, incluso, Araya reemplazó al diputado Alejandro Riquelme (republicano, quien está hoy en su primer período), y fue uno de los votos en contra, junto a Felipe Ross y Álvaro Carter (ambos republicanos) y Álvaro Jofré (libertario). En la ocasión, junto a Ross, alegó con dureza el impacto que tendría en la economía, más aún tras la última cifra de crecimiento.

“El contexto (del proyecto) es de un IMACEC negativo, una economía precaria... Frente al descalabro económico que vive el país, me parece impresentable que la propuesta de la Cámara sea un feriado adicional”, dijo Araya.

“Creo que no corresponde que estemos, entre gallos y medianoche, tratando de empujar una iniciativa inadmisible, sin discusión, sin audiencias, me parece, no sabría cómo calificarlo más que de irresponsable... Eliminar un día hábil de septiembre es un 5% menos de actividad mensual”, añadió Ross.

Pese a ello, el resto del oficialismo aprobó la idea de legislar. Entre los 9 votos a favor, se manifestaron parlamentarios desde el PC a la UDI.

Sin embargo, ante la imposibilidad de zanjar completamente el asunto, la diputada Pérez comunicó que citará el próximo martes a discutir nuevamente la iniciativa para votar en particular su articulado, que es básicamente un párrafo de tres líneas con 35 palabras. “Declárase feriado el día 17 de septiembre de 2026. El feriado que establece esta ley no tendrá el carácter de obligatorio e irrenunciable a que se refiere el artículo 2° de la ley N° 19.973″, dice la moción del PC.

Si bien las tres mociones del tema lograron pasar su primera valla de admisibilidad, las dos iniciativas de los diputados del PDG fueron derivadas a otras comisiones de Economía y Trabajo, hoy conducidas por legisladores republicanos que difícilmente las pondrán en tabla.

La nueva valla

El problema de ello es que también a la propuesta comunista ya se le acabó el tiempo para ser tramitada cabalmente con el fin de que pueda entrar en vigencia antes de Fiestas Patrias.

Incluso, aunque el proyecto del PC sea despachado el próximo martes por la instancia que preside la diputada Pérez, debe pasar a manos de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que encabeza el diputado Agustín Romero (republicano), quien dentro de su partido es uno de los principales detractores de medidas que tengan aires populistas.

En otras discusiones políticas, el mismo Romero se ha caracterizado por criticar a sus socios de coalición por ceder y no tener el coraje de defender posiciones, por lo que, para el Partido Republicano, la resistencia al feriado del 17 de septiembre -que comenzó con una idea de la diputada Zandra Parisi (PDG)- se convirtió en un test de convicciones.

A partir del martes en la noche, Romero, en su calidad de presidente de Hacienda, quedaría con la llave para tramitar el feriado y ya declaró que priorizará las urgencias que fije el gobierno. Por lo tanto, no tiene previsto tratarlo el miércoles, que ya sería el último día de trabajo legislativo antes del receso previo a Fiestas Patrias.

“La próxima semana, dependiendo las urgencias que haya, yo tengo que someterme al reglamento y tengo que hacer valer la urgencia del gobierno... Siento que hay una presión por sacar este proyecto que no se condice con la realidad... Eso no me parece adecuado. Hoy día no están las condiciones. Esto no se trata de querer hacerle un cariñito a los chilenos. Aquí se trata de, en definitiva, ¿vamos a estar o no vamos a estar con los chilenos para salir adelante de un problema económico que es grave? Esa es la gran pregunta. Pero si damos un feriado y le metemos una piedra en la mochila a las pymes, a la economía, bueno, hay que hacerse responsable de eso", dijo Romero.

Calendario imposible

El legislador republicano, en todo caso, no es la única valla que tendría que sortear el feriado del 17, pues, si llegase a ser despachado por Hacienda -en un escenario muy improbable-, el tema candente quedaría en manos del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), quien también ha sido un histórico detractor de estas iniciativas, de las que ha dicho que tienen “olor a populismo”.

De hecho, Alessandri declaró las tres mociones presentadas en esta línea -una del PC y dos del PDG- como inadmisibles, pero su calificación fue revertida en la sala de la Cámara, donde no más de 50 diputados se atrevieron a oponerse a estas iniciativas para apoyar la postura del presidente de la corporación.

Incluso, aunque la propuesta del nuevo feriado logre superar todas las trabas de la Cámara, aún falta que sea revisada por las instancias del Senado. Y, dado el criterio estricto que existe en la Cámara Alta, corre el riesgo de ser declarada inadmisible y sea derivada a una comisión mixta, lo que demandaría al menos un par de días más de dilación.