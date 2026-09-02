Kast dice que no le exigirá a Milei firmar la derogación del decreto “porque los tratados establecen la soberanía de Chile sobre Magallanes”

En el marco de su gira por la región de Magallanes, el Presidente José Antonio Kast abordó la reciente polémica con Argentina sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Tras reiterar que dicha zona austral pertenece a Chile, el mandatario abordó la petición parlamentaria de exigirle a su par trasandino Javier Milei derogar el decreto 457 firmado en el año 2021 por Argentina.

Y es que mañana, a eso de las 11.30, ambos mandatarios se encontrarán y tendrán una reunión bilateral previa a la quinta edición del Foro Madrid.

Así las cosas, Kast señaló: “Llevamos cinco años con un decreto que firmó el presidente anterior de Argentina, y lo que yo puedo reiterar aquí en el Estrecho de Magallanes es que el Estrecho de Magallanes es chileno, y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como ya se ha señalado en los tratados internacionales ,dos tratados internacionales”.

Por lo tanto, agregó: “Nosotros no le vamos a exigir al presidente Milei la firma de ese decreto, porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, y eso está clarísimo. Ahí no hay ninguna duda de quien tiene el control y la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes”.

“El día de mañana tendremos una reunión con el presidente Milei, como hemos tenido otras anteriores, donde hablaremos de distintos temas. Este tema está zanjado. Más allá de la firma de un decreto o que pone término a un decreto que firmó el señor Fernández, lo señalé en otras oportunidades, hoy día Chile tiene una muy buena relación con los tres países vecinos, bastante mejor que la que tuvimos durante el periodo anterior. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Es buscar la integración en temas de infraestructura, en temas de conectividad”, zanjó.