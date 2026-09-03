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    UDI reitera petición al gobierno por caso Apablaza y manda advertencia a la oposición por posible interpelación al canciller

    El presidente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó la iniciativa contra Pérez Mackenna y pidió a la oposición echar marcha atrás.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La directiva de la UDI llegó hasta las instalaciones de la Cancillería este jueves para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y entregarle la carta -ya enviada al Presidente José Antonio Kast- en la que piden al gobierno priorizar la orden de detención vigente para concluir el proceso de extradición de Galvarino Apablaza, sindicato como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, fundador del partido.

    Esto a solo minutos de la bilateral entre el mandatario chileno y su par argentino Javier Milei en La Moneda, a propósito de la realización de la quinta edición del Foro Madrid en Santiago.

    Tras el encuentro los gremialistas entregaron detalles de lo conversado con el canciller. “Para la UDI, lograr la extradición de uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán es fundamental. Llevamos 35 años persiguiendo a quienes asesinaron a un senador en plena democracia, y el día de ayer le entregamos una carta al Presidente, nos reunimos con el canciller, quienes han manifestado toda la voluntad de tratar este tema junto al presidente de Argentina, Javier Milei, para hacer todas las gestiones que estén de su parte para lograr la captura de este prófugo para lograr la extradición y que sea juzgado en tribunales chilenos”, señaló el secretario general de esa tienda, Juan Antonio Coloma.

    Dicho eso, aseguró: “Nosotros estuvimos junto al Presidente Kast hace tres meses atrás en Argentina, y el propio Presidente de la República que conoció a Jaime Guzmán, le va a hacer una solicitud personal en la bilateral del día de hoy”.

    Interpelación al canciller

    Otro tema que no quedó fuera de la vocería fue la posible interpelación en la Cámara de Diputadas y Diputados en contra del canciller a propósito de la relación con Estados Unidos y China, la política arancelaria, la actuación del embajador chileno en Israel y las tensiones con Argentina por el Estrecho de Magallanes.

    Es bajo ese marco que el presidente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó la iniciativa y pidió a la oposición echar marcha atrás.

    “Por el interés de Chile, pedimos que no se haga esa interpelación y lo decimos con toda claridad, quienes voten a favor de esa interpelación en la Cámara de Diputados lo hacen contra los intereses de Chile, y se ponen del lado de las personas con las cuales estamos conversando y negociando, no del lado de nuestro país, advirtió.

    Más sobre:UDICancillería

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